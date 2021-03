Tanggulangi Anemia Remaja Putri Lewat Program BISA

ISTIMEWA/POS-KUPANG.COM

Nutrition International (NI) dan Save the Children bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation) melalui Program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) menggelar Pelatihan Tingkat Kabupaten Program Penanggulangan Anemia Pada Remaja Putri di Kabupaten Kupang, Selasa (9/3/2021).