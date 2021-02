Marion Jola Gandeng Pacar Baru, Intip Potret Penampilan Seksinya di Hari Valentine

POS KUPANG.COM -- Marion Jola kini sudah punya pacar baru setelah putus dari Julian Jacob

Ia tak segan menggadeng sang pacar di Hari Valentine ini

Setelah putus dari Jevin Julian Jacobs, penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu tak pernah terlihat memiliki pacar baru.

Namun, baru-baru ini netizen dihebohkan dengan postingan potret kebersamaan Marion Jola dengan seorang pria di Hari Valentine

IG Marion Jola

Marion Jola dan pacar barunya, Dennis Talakua

Selain mengomentari potret keserasian mereka, netizen juga memuji penampilan cantik dan seksi penyanyi berusia 20 tahun itu.

Penasaran seperti apa penampilannya?

Lihat yuk!

IG Marion Jola

Marion Jola dan Dennis Talakua di hari Valentine

"It's the day that i wish i could celebrate with you ! Happy Valentines [emoji love] and also Happy sunday [emoji love] #iwishimwithyoutoday", tulis keterangan pada postingan Instagram pribadi Marion Jola @lalamarionmj, Minggu (14/2/2021).

Seperti yang terlihat, Marion Jola tampak berfoto bersama seorang pria di dalam dalam mobil.