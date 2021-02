POS-KUPANG.COM - Unggahan Felicia Tissue Bikin Publik Kaget Calon Mantu Jokowi Tulis Ini, Ada Masalah dengan Kaesang?

Felicia Tissue mengunggah sebuah foto tentang unggahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep.

Unggahan itu memperlihatkan gambar tangkap layar unggahan Kaesang beberapa waktu lalu.

Kaesang sebelumnya, sempat mengunggah potret Felicia di Instagramnya.

Pada caption, Kaesang menuliskan ungkapan rindunya pada sang kekasih.

Diketahui, keduanya menjalin hubungan jarak jauh selama pandemi hingga jarang bertemu satu sama lain.

'"kan hiu makan tomat, i love you so much," tulis Kaesang.

Lewat unggahan itu, Felicia juga menuliskan caption dengan membawa nama Tuhan.

Ia menyebut soal rencana Tuhan yang akan selalu bekerja di kehidupannya.

"Actions speaks volume. Tangan Tuhan bekerja," tulis Feli pada unggahannya.