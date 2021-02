Mengejutkan! China Kalang Kabut Pentagon Kirim 4 Pesawat Pembom Nuklir ke Pulau Guam, Ada Apa?

Kantor Kementerian Pertahanan AS yang lebih dikenal dengan nama Pentagon.

POS-KUPANG.COM -- Mengejutkan! China Kalang Kabut Pentagon Kirim 4 Pesawat Pembom Nuklir ke Pulau Guam, China Mendadak Jadi Begini

Serangan China ke Taiwan kontan membuat Amerika marah. Bahkan kini ancaman Amerika Serikat ke Tiongkok tidak lagi main-main.

Bila negeri Tirai Bambu itu kembali dengan menyerang Taiwan atau menganggu sekutuhnya di Laut China Selatan maka China harus siap menerima konsekuensinya.

Diketahui Pentagon sudah mengirimkan 4 pesawat Pembom kelas erat yang mampu membawa senjata nukklir.

Empat pembom jarak jauh B-52H telah dikerahkan ke Pulau Guam untuk misi pelatihan yang bertujuan memperkuat "tatanan internasional berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik", Angkatan Udara Pasifik Amerika Serikat (AS) mengatakan.

"Empat pembom dari Skuadron Bom ke-96 di Pangkalan Angkatan Udara Barksdale, Louisiana, kembali ke wilayah Indo-Pasifik pada 28 Januari untuk penempatan Satuan Tugas Pengebom, melakukan operasi di luar Pangkalan Angkatan Udara Andersen, Guam," kata Angkatan Udara Pasifik AS dalam pernyataan Senin (1/2), seperti dikutip Yonhap.

Pembom nuklir AS, B-52 Stratofortress (Britannica)

Pengerahan keempat pembom B-52H untuk mendukung upaya pelatihan Angkatan Udara Pasifik AS dengan sekutu, mitra, dan pasukan gabungan. Misi pencegahan strategis ini memperkuat tatanan internasional berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik.

"Mengerahkan sebagai Satgas Pengebom melatih kemampuan kami untuk menghasilkan kekuatan tempur yang gesit di lokasi mana pun yang kami butuhkan," ujar Letkol Christopher Duff, Komandan Skuadron Bom ke-96.

Serangan global selalu siap