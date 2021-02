Berburu Virus COVID - 19 di Provinsi Kepulauan

Dr. Ermi Ndoen, Epidemiolog

POS-KUPANG.COM--Berita Online kompas.id pada tanggal 20 Jan 2021 menurunkan tulisan yang membuat kita di NTT seakan terhentak. Judul berita “Transmisi Lokal Meresahkan, NTT Butuh Tambahan Laboratorium PCR”.

Berita ini membuat saya kembali membongkar arsip tulisan yang sempat ditulis oleh DR Elcid Li di Bulan Juli 2020 tentang kebutuhan agar para pemimpin daerah di NTT segera menghadirkan tambahan labororatorium biomolecular berbasis PCR (polymerase chain reaction) atau reaksi rantai pelimerasi untuk melakukan testing konfirmasi Virus COVID19 di NTT.

Usulan dalam tulisan Elcid Li di atas, akhirnya ditanggapi Pemerintah Provinsi NTT yang dengan dukungan masyarakat melalui Forum Akademia NTT serta kerjasama dengan UNDANA berhasil menghadirkan satu lagi tambahan Lab BM PCR di Kota Kupang; Laboratorium Biomolecular Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT yang saat ini bersama-sama dengan Lab BM RSUD Prof WZ Johanes berjuang melakukan perang terhadap Virus C19 di NTT.

Keberadaaan kedua laboratorium BM PCR di Kota Kupang, ternyata tidak cukup. Dengan eskalasi kasus COVID19 di NTT, khususnya Kota Kupang sebagai episentrum transmisi C19, provinsi ini membutuhkan segera tambahan lab-lab di Kabupaten/Kota atau di pulau-pulau.

Walikota Kupang sebenarnya sudah punya niat baik menghadirkan lab PCR tambahan di Kota Kupang melalui janjinya di Bulan Juni 2020 lalu, walaupun hingga akhirnya beliau dinyatakan positif COVID19, janji ini belum terlaksana, tapi niat baik itu ada.

Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko, dalam menanggulangi Pandemi C19, idealnya keberadaan Lab PCR di Indonesia adalah satu persen dari jumlah penduduk.

Apalagi WHO menargetkan, sedikitnya terdapat 1000 pemeriksaan per 1 juta penduduk per minggu untuk dapat secara luas dan cepat mendeteksi kasus C19, melakuan kontak tracing dan treatment atau pengobatan segera atau yang dikenal dengan 3 T.

Dengan jumlah penduduk sekitar 5.5 juta jiwa, dari hitungan LIPI, 1 lab untuk 500 ribu penduduk, harusnya NTT memiliki sedikitnya 11 lab PCR. J