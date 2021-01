Kenakan Peci Hitam, KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo Lakukan Ini di Kantor PP Muhammadiyah

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sambangi Kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021)



POS KUPANG.COM--Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sambangi Kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat.

Memakai kopiah hitam dan seragam polisi, Sigit tiba di Kantor Pusat Muhammadiyah pukul 16.40 WIB, Jumat (29/1/2021). Tiba di Kantor Pusat Muhammadiyah, Sigit disambut oleh Sekjen Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.

Tidak sampai dua menit, usai berjabat tangan dengan Abdul Mu'ti, Sigit yang baru dilantik dua hari lalu itu langsung masuk ke sebuah ruangan utama di Kantor PP Muhammadiyah.

Tampak sejumlah pejabat kepolisian juga hadir saat menyambut Sigit yakni Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Hengki Haryadi.

Rencananya Sigit dan perwakilan dari PP Muhammadiyah akan memberikan pernyataan atas kunjungan tersebut. Belum diketahui maksud kunjungan Sigit ke Kantor PP Muhammadiyah yang terletak di Jalan Menteng Raya itu.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sambangi Kantor Pusat Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021) (Warta Kota/Desy Selviany)

Namun, sehari sebelumnya Sigit juga sudah menyambangi ormas Islam lainnya Nahdlatul Ulama (NU) di Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/1/2021).

Di sana Sigit disambut baik oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj. Bahkan meski beragama non muslim, Sigit sudah dianggap Said Aqil sebagai warga NU cabang nasrani.

Presiden Joko Widodo melantik Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1/2021). Selain dilantik sebagai Kapolri, Listyo Sigit Prabowo juga dinaikkan pangkatnya dari Komisaris Jenderal Polisi menjadi Jenderal Polisi. (TRIBUNNEWS.COM/SETPRES/AGUS SUPARTO)

