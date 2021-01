POS-KUPANG.COM - Sebut Natalius Pigai 'Cengeng' Denny Siregar Tulis Komentar Menohok Ini, Bandingkan dengan Ahok BTP

Denny Siregar membandingkan kasus Ahok dengan Natalius Pigai.

Denny Siregar mengatakan jika Natalius Pigai merasa jadi korban rasisme, semestinya lapor ke Divisi Humas Polri.

Hal tersebut seperti dilansir TRIBUN-TIMUR.COM melalui postingan Denny Siregar di akun Twitter @Dennysiregar7.

"Kalau merasa jadi korban rasisme, laporkan ke @DivHumas_Polri pasti diproses..

Lha kok lapornya ke Menhan Amerika ? (emoji)," tulis Denny Siregar, Senin (25/1/2021) 4.43 sore.

Cuitan tersebut disertai link artikel berita terkait Natalius Pigai "lapor' ke Menhan AS.

Lapor yang dimaksud adalah cuitan melalui akun Twitter @NataliusPigai2.

“I am proud of you, mr @LloydAustin black African American most powerful gentlement in the world. We have been on fire againt Indonesian Colective (state) Racism to black African Melanesian (Papuan) more then 50 years. Torture, killing & slow motion genocide. We need attention,” tulis Natalius Pigai, 24/1/2021 pukul 10.43 pagi.

(Aku bangga padamu, mr @LloydAustin orang kulit hitam Afrika-Amerika paling kuat di dunia. Kami telah melawan rasisme kolektif (negara) Indonesia terhadap orang kulit hitam Melanesia Afrika (Papua) lebih dari 50 tahun. Penyiksaan, pembunuhan & genosida gerakan lambat. Kami butuh perhatian)