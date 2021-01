Begini Kondisi Luat China Selatan Setelah Kemenangan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Ada Apa?

Begini Kondisi Luat China Selatan Setelah Pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM -- Begini Kondisi Luat China Selatan Setelah Pelantikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Ada Apa?

Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan kursi kepresidenan Amerika Serikat (AS).

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia memandang, terpilihnya Biden sebagai Presiden AS, tetap tidak akan signifikan mengubah kebijakan AS di indonesia.

Baca juga: Begini Kondisi Rumah Putra Sulung Jokowi, Rakabuming yang Jarang Diketahui Publik, Ada yang Unik?

Baca juga: Hotman Paris ke Bali Kunjungi Warung Makan Milik Artis Peran Ini, Lalu Sampaikan Pesan Tak Terduga

Baca juga: KURSI KABARESKRIM-Intip Istri Kapolda Aceh Irjen Wahyu Widada Setia Dampingi Suami,CalonKabareskrim

Menurut Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelora Henwira Halim, sejak Barack Obama menjadi Presiden AS hingga Donald Trump, kebijakan AS terhadap Indonesia AS tidak berubah.

"Tetapi impact (dampaknya, red) pada Indonesia dengan terpilihnya Biden akan membuka lebih banyak ruang untuk negosiasi antara AS dan RRC (China, red). Dimana Indonesia akan memiliki kesempatan Lebih besar untuk berperan penting meredakan ketegangan di kawasan," kata Henwira melalui keterangannya, Minggu (8/11/2020).

Menurut Henwira, ketegangan antara AS dan China akan tetap betlanjut dalam hal unjuk kekuatan pertahanan dan militer.

AS tetap akan menggelontorkan anggaran besar untuk mengimbangi kekuatan militer China.

"AS selalu memandang harus ada perimbangan terhadap perkembangan militer RRC terutama aktivitas mereka di Kawasan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan ini yang harus dimanfaatkan betul Indonesia," katanya.

Henwira mengatakan, AS memandang Indonesia sebagai jangkar ASEAN yang berpotensi sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan negeri tirai bambu di Laut China Selatan.