BEI NTT Usulkan Influencer Beri Edukasi, bukan Rekomendasi

POS-KUPANG.COM ǀ KUPANG - Kehadiran beberapa artis atau influencer seperti Ari Lasso, Raffi Ahmad, Ustad Yusuf Mansur, dan Kaesang Pangarep yang turut merekomendasikan saham dinilai memberikan sisi negatif dan positif dalam pasar modal.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adevi Sabath Sofani, alangkah lebih baik para artis melakukan edukasi daripada rekomendasi.

Adevi menyampaikan, literasi pasar modal masih sangat rendah. Banyaknya influencer yang berbagi pengalaman investasinya di Pasar Modal membuat makin banyak masyarakat yang melek.

Namun, rekomendasi harus dinyatakan bersamaan dengan proyeksi dan data yang jelas, semisal mengapa saham emiten tersebut harus dibeli/dikoleksi, apakah kinerjanya secara fundamental baik, dan lainnya.

Jika tidak dilakukan, hal itu membuat masyarakat yang baru terjun berinvestasi bisa menjadi tidak bijak mengambil keputusan. Masyarakat mungkin berpikir bahwa saham emiten tersebut bagus karena direkomendasi artis/influencer.

“Sebaiknya, langkah berinvestasi yang tepat adalah mengetahui apa yang kita beli/miliki. Kita tahu jelas saham emiten yang kita beli kinerjanya baik/buruk. Kita bisa juga mengikuti kelas investor, kelas market outlook, dan investor gathering dengan narasumber dari analis Perusahaan Sekuritas. Pastinya ketika mereka menginformasikan suatu saham akan didukung dengan data,” kata Adevi kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (13/1/2021).

Kegiatan berinvestasi tentunya harus dilakukan dengan cermat dan teliti agar tidak masuk dalam aktivitas investasi bodong.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan NTT, Robert HP Sianipar pernah menjelaskan, masyarakat harus memastikan 2L sebelum berinvestasi, yaitu Legal dan Logis. Legal, artinya sudah berizin di otoritas/lembaga yang memberi izin, semisal Koperasi izin di Dinas Koperasi, Uang Elektronik/Money Changer/Jasa Pengiriman Uang izin ke Bank Indonesia, Bank/Non Bank/Pasar Modal izin di OJK, MLM izin di Dinas Perdagangan, Perusahaan Berjangka izinnya di Bappebti, dan sebagainya. Sementara Logis artinya imbal hasil yang masuk akal.

Contohnya, tawaran yang tidak masuk akal antara lain Bunga satu persen per hari, bunga 10 persen per minggu, atau bunga 100 persen per tahun.