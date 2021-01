Ketua Asita NTT Abed Frans Dukung Konsep Perkembangan Pariwisata

POS-KUPANG.COM - Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies ( Asita) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asosiasi mendukung konsep-konsep untuk perkembangan pariwisata di NTT.

Tentunya bagus-bagus saja dan pastinya kami selalu mendukung konsep-konsep yang mendukung perkembangan pariwisata di NTT.

Apalagi memang untuk keberlangsungan suatu destinasi sangat perlu keterlibatan dari masyarakat.

Meski demikian, kita menaruh harapan agar hal itu tak sekadar konsep belaka tetapi betul-betul bisa dilaksanakan secepatnya.

Karena konsep keterlibatan masyarakat ini sudah sangat sering dibicarakan tetapi sangat minim aplikasinya di lapangan.

Seperti diketahui, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno sedang mempersiapkan 200-an desa wisata untuk mendukung destinasi pariwisata super prioritas (DSP) di Labuan Bajo.

DSP harus hadir untuk memberdayakan masyarakat dan desa wisata. Hal itu ia sampaikan saat melakukan kunjungannya di Labuan Bajo, Jumat (8/1/2021). Tak hanya itu, Sandiaga juga tengah menyiapkan agar sport tourism diperluas. (cr1)