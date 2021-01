TERPOPULER Nicholas Sean Pakai Seragam Putih Pamer Judul Skripsi Rupanya Putra Ahok Ini Calon Dokter

POS-KUPANG.COM - Nicholas Sean Purnama, Putra sulung Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok dan Veronica Tan, ternyata seorang calon dokter.

Sean mengambil studi di Fakultas kedokteran Universitas Indonesia.

Setelah mengemnyam bangku pendidikan tinggi, kini Sean tengah menyelesaikan babak akhirnya.

Pada unggahan terbarunya, Sean memamerkan judul skripsinya.

Yakni, The Association Between the Frequency of Online Food Aplication Use and Nutritional Status among Medical University Students.

Sean juga memamerkan jas putih kebanggaannya yang tertera namanya di bagian dada kiri.

It does not matter how slowly you go, as long as you don't stop. - Confucius

P.S. I'm not endorsing the gaming laptop, but it is a life saver.

Unggahan Sean ini pun mendapat perhatian dari sejumlah orang-orang terdekat.

Termasuk bibi dan pamannya, yang merupakan saudara kandung sang ayah.

Sang bibi, Fifi Lety Tjahaja Purnama, juga ikut memberikan ucapan selamat kepadanya.