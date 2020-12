POS-KUPANG.COM - Unggahan Baru Gisella Anastasia Soal Gempi Ini Bikin Sedih, Artis Ini Langsung Baper Hampir Nangis

Gisella Anastasia atau yang akrba disapa Gisel kembali mengunggah sebuah foto di akun instagram pribadinya usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka video syur bersama MYD.

Dalam unggahanya Gisel menggunakan foto putrinya Gempi yang sedang berenang di kolam renang.

Baca juga: 1 Januari 2021 Tutup Sementara Masuknya WNA ke Indonesia. Ini Hal yang Dilakukan Imigrasi, INFO

Baca juga: Malam Pergantian Tahun, Dandim TTS Ajak Masyarakat Rayakan Di Rumah Saja

Baca juga: Live Streaming Ikatan Cinta Kamis 31/12/2020, Elsa Curang Lagi Pada Nino dan Andien Sebut Nama Al

Caption yang ditulis Gisel pun menjadi perhatian.

Pasalnya dalam captionnya Gisel mengungkapkan kerinduan pada putrinya dengan Gading Marten itu.

Gisel mengungkapkan jika tahun 2021 adalah tahun baru dimana ia tidak dapat merayakannya bersama dengan Gempi.

''Sepertinya ini kali pertama melewati tahun baru tanpa kamu Gem.

Tp tau disana km lg hepi2, dikelilingi org2 tersayang, ad papading, ad om co dan semuanya, mama ikut seneng ngebayangin hari2 yg pastinya berisik tp selalu seru krn ada kamu.

I miss u so much loh nak

Nulis ini mama cmn bs ngebayangin ketemu kamu di awal tahun nanti, berharap mama bisa peluk km yg erattt bgt kyk yg biasa kita lakuin.. mau ngasih tau km secara langsung sekali lagi betapa bersyukurnya Tuhan kasih mama kepercayaan seorang kamu..

Maaf ya mama masih jauhhhhhh sekali dari sempurna sebagai orang tua Gempi. Tp mama jg percaya Tuhan gak pernah salah menempatkan kita dalam satu keluarga. Mama percaya ada rencana indah yg Tuhan siapkan buat kita. Mama percaya cerita hidup kita bisa dipakai Tuhan utuk mendatangkan kebaikan bagi kemulianNya.

Trimakasih ya sdh menjadi kekuatan mama setiap harinya, untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan belajar dari semua kesalahan.

Mama serahkan kamu ke dalam tangan penyertaan Tuhan, kiranya Roh kudus selalu hidup di dalammu, dalam setiap lngkahmu sampai kamu besar, dan selamanya..

Kiranya segala kekhawatiran dunia untukmu dan masadepanmu semua dipatahkan dalam nama Yesus.

Mama percaya, Tuhan baik, teramat baik.

Bahkan dalam cerita yg terlihat sangat ga baik seperti skrg ini, Tuhan ttp sangat baik.

Mgkn kamu ga ngerti saat ini, but u’ll do understand someday..

I love you nak..

.