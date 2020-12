Tahun Baru 2021 Sudah Dekat, Ini Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris & Indonesia

Tahun Baru 2021 Sudah Dekat, Sampaikan Selamat Tahun Baru dalam Bahasa Inggris & Indonesia, Bisa Langsung Dikirim ke WA

POS-KUPANG.COM - Tahun Baru 2021 tinggal menghitung hari. Besok kita akan mengakhiri tahun 2020, dan segera menyambut tahun baru 2021.

Perayaan tahun baru ini sedikut berbeda karena pandemi virus Corona yang belum usai.

Namun untuk menyemarakkan tahun baru 2021 berikut kumpulan ucapan selamat tahun baru yang bisa dikirim lewat WhatsApp, Instagram ataupun Facebook

Inilah kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 dalam bahasa inggris lengkap dengan terjemahannya, serta kalimat harapan di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dalam hitungan hari kita akan menyambut awal tahun baru 2021 dan meninggalkan tahun 2020.

Berbeda dari tahun baru sebelumnya, awal tahun kali ini sejumlah negara dilanda pandemi Covid-19, sehingga setiap warga harus saling menjaga jarak untuk mencegah penularan virus.

Namun, meski terpisah jarak, kita bisa tetap memeriahkan momen tahun baru dengan mengirim ucapan kepada orang tersayang melalui media sosial.

Berikut kumpulan ucapan Selamat Tahun Baru 2021, dikutip dari homemade-gifts-made-easy.com:

1. Cheers to the New Year! May 2021 be an extraordinary one.

Selamat Tahun Baru! Semoga 2021 menjadi salah satu tahun yang luar biasa.