TV One Live Malam Ini, Ada Program Pengganti Tayangan ILC Terbaru, Simak Link Live Streaming Ini

POS-KUPANG.COM - Semenjak diumumkan keputusan soal penghentian program acara TV One Indonesia Lawyers Club alias ILC Tv One, para peminat program siaran yang dipandu Karni Ilyas hingga saat ini belum terungkap program pengganti lainnya.

Sampai saat ini Karni Ilyas dan timnya di ILC Tv One juga belum mengumumkan apakah ILC Tv One akan hadir kembali ke ruang publik.

Dengan demikian, Anda yang menggemari acara ILC Tv One di siaran Tv One Live tersebut tak pula bisa menyaksikan siarannya malam ini di ILC terbaru edisi Selasa 29 Desember 2020 malam nanti.

Namun terbetik kabar bahwa ada acara pengganti untuk siaran ILC terbaru di ILC Live Tv One malam ini.

Dikutip dari laman resmi web TV One, sebenarnya slot acara ILC Tv One masih terpampang untuk jadwal acara Tv One malam ini edisi Selasa 29 Desember 2020.

Di mana slot siaran acara ILC terbaru tersebut seperti biasa ada di pukul 20.00 WIB di siaran Tv One Live malam ini.

Hanya saja, tak disebutkan apa program acara pengganti ILC Tv One di jadwal acara Tv One malam ini yang seharusnya menyiarkan tayangan ILC.

Namun, sejumlah tayangan kabar berita di Tv One News siap mengisi ruang Anda dengan kabar-kabar terbaru dan top.

Termasuk di antaranya yakni kabar terkait Ulama Kharismatik Aa Gym positif Covid-19.

Dan juga perkembangan kasus terbaru dari video asusila yang melibatkan artis kenamaan Tanah Air GA alias Gisella Anastasia.