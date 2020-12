ASN Pemprov NTT : Saya Baru Tahu Kenaikan Ini 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Terhitung mulai 1 Januari 2021, iuran BPJS Kesehatan akan mengalami kenaikan untuk semua peserta penerima upah baik itu PNS, TNI-Polri maupun swasta.

Besaran kenaikan iuran sebesar 5 persen itu terdiri dari 4 persen yang dibayar pemberi kerja sementara 1 persen oleh pekerja.

Bagi peserta BPJS mandiri kelas III, iuran BPJS Kesehatan dikenakan sebesar Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

Sementara itu, Iuran peserta BPJS mandiri kelas II sebesar Rp 100.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II dan iuran peserta BPJS Kesehatan Mandiri kelas I sebesar Rp 150.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Pemerintah tetap memberikan subsidi iuran sebesar Rp 7.000 bagi peserta BPJS Kesehatan Mandiri Kelas III per 1 Januari 2021, sehingga peserta hanya membayar iuran sebesar Rp 35.000.

Terkait kebijakan kenaikan iuran tersebut, beberapa ASN di lingkup Pemerintah Provinsi NTT mengaku belum mengetahuinya. Mereka bahkan mengaku belum mendapat informasi secara resmi dari kantor maupun dari BPJS Kesehatan.

Marlis, salah seorang ASN yang berdinas di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengaku belum mengetahui soal kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Ia berharap agar BPJS Kesehatan di tingkat Provinsi juga dapat memberikan sosialisasi dan informasi resmi kepada masyarakat termasuk para ASN.

"Saya sendiri baru tahu soal kenaikan ini, untuk masalah ini harus disosialisasikan oleh BPJS Kesehatan," katanya saat diwawancara POS-KUPANG.COM, Senin (28/12).

Setali tiga uang, hal senada juga diungkapkan Alan dan Lukas (bukan nama sebenarnya). Alan, ASN yang berdinas di Biro Humas dan Protokol Setda NTT serta Lukas, ASN di Sekretariat DPRD NTT pun mengaku belum mengetahui tentang kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu. Padahal, rencananya kebijakan tersebut mulai diberlakukan tiga hari berselang, pada 1 Januari 2021 mendatang.

Namun demikian, sebagai abdi negara, mereka menyampaikan sikap setuju untuk apapun kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Lukas, sebagai ASN, dirinya mendukung kebijakan negara yang tentu, telah dipertimbangkan secara matang demi kemaslahatan masyarakat.