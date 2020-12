Menyentuh Hati 50 Ucapan Natal 2020 Bahasa Indonesia & Inggris Cocok Dikirim Buat Keluarga & Sahabat

POS-KUPANG.COM - Menyentuh Hati, 50 Ucapan Natal Bahasa Indonesia & Inggris Cocok Dikirim Buat Keluarga dan Sahabat

Umat Kristiani bergembira menyambut Hari Raya Natal jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020.

Tidak ada salahnya saling mengucapkan kata-kata mutiara untuk masyarakat yang merayakan baik ke kerabat, sanak saudara, keluarga, teman, atuu seseorang yang spesial bagi kamu.

Untuk kamu yang bingung tentang kata-kata apa yang akan dibagikan, tenang saja.

Baca juga: Jelang Nikahan Ayu Ting Ting, Ayah Rojak Bongkar Fakta Masa Lalu Ayu & Pria Ini, Bukan Enji Siapa?

Baca juga: Jelang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Basarnas Maumere Apel Siaga Khusus

Tribunnews telah mengumpulkan 50 ucapan selamat Natal yang dikutip dari Americangreetings dan Tinyprints:

1. Here’s to a wonderful Christmas together!

Tuhan untuk Natal yang indah bersama-sama!

2. All I want for Christmas is you.

Yang kuinginkan untuk Natal adalah kau.

3. Thinking of you and hoping your holidays are amazing.