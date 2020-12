Pertemuan Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal Amerika Serikat, General James C. McConville (kiri)

Jenderal Amerika Serikat Ini Kagumi Kehebatan TNI Saat Latihan Bersama Militer AS: Mereka Luar Biasa

POS-KUPANG.COM - Seperti inilah moment pertemuan antara Jenderal Amerika Serikat General James C. McConville dan Jenderal Andika Perkasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Mabes AD itu, General James C. McConville memuji kehebatan para prajurit TNI AD yang mengikuti latihan militer Joint Readiness Training Center (JRTC) Rotation 21-01 bersama US Army.

Chief of Staff of the United States Army, General James C. McConville (kiri) dan Jenderal Andika Perkasa. Pejabat Militer AS itu Puji 125 anak buah Jenderal Andika Perkasa (Youtube TNI AD)

Selain itu, Jenderal yang menjabat sebagai Chief of Staff of the United States Army itu juga merasa terkesan dengan sambutan Jenderal Andika Perkasa beserta jajarannya.

Berikut rangkuman faktanya dilansir dari tayangan di channel youtube TNI AD.

1. Terkesan dengan sambutan Jenderal Andika Perkasa

Sambutan luar biasa Jenderal Andika Perkasa dan jajarannya berhasil membuat pejabat militer Amerika Serikat, General James C. McConville terkesan.

General James C. McConville merasa kagum lihat budaya Indonesia yang ditampilkan TNI AD.

Melansir dari tayangan di channel youtube TNI AD, tampak sejumlah anak buah Jenderal Andika Perkasa memperlihatkan pakaian-pakaian adat, menampilkan lagu daerah dan menyajikan makanan khas Indonesia.⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Adapun lagu daerah yang ditampilkan oleh Kartika Orchestra adalah lagu dari provinsi Papua Yamko Rambe Yamko, lagu dari Sulawesi Utara Sipatokaan, lagu dari Kalimantan Barat Cik Cik Periuk dan lagu dari Aceh Bungong Jeumpa.⁣⁣⁣⁣⁣⁣

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran United States Army ke Markas Besar Angkatan Darat, itu merupakan suatu kehormatan.