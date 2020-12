Presiden ILC Karni Ilyas saat memandu diskusi ILC di TV One, Selasa (6/10/2020).

Link Live Streaming TV One ILC Terbaru 8 Desember 2020, Karni Ilyas: Dana Bansos Pun Dipungli

POS-KUPANG.COM - Sang Presiden ILC akhirnya mengumumkan tema ILC terbaru untuk tayangan program acara tv Indonesia Lawyers Club di Tv One alias ILC Tv One edisi Selasa 8 Desember 2020.

Melalui ILC Twitter sang Presiden ILC Karni Ilyas mengumumkan pemilihan topik ILC Tv One di tayangan ILC terbaru edisi ILC 8 Desember 2020 tersebut.

Topik yang akan diangkat dan dikupas menjadi tema ILC Tv One Selasa malam tersebut yakni seputar kasus korupsi Menteri Sosial terkati korupsi bansos Covid beberapa waktu lalu.

''Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB, berjudul "Dana Bansos Pun Dipungli." Selamat menyaksikan. #ILCBansosDipungli,"

Demikian keterangan dalam unggahan ILC Twitter terkait judul ILC tv One di ILC terbaru Selasa malam besok di Twitter Karni Ilyas, Senin 7 Desember 2020.

Bagi Anda yang menggemari program acara tv di Tv One dengan konsep talk show tersebut dan juga penasaran dengan berbagai fakta lebih dalam terkait kasus Korupsi Bansos Covid yang menyeret nama Mensos Juliari Batubara tersebut, tentunya bisa menyaksikan tayangan ILC Tv One di Tv One Live Selasa 8 Desmber 2020 tersebut.

Selain di layar kaca, Anda juga bisa menyaksikan tayangan ILC Tv One edisi Selasa malam tersebut di perangkat ponsel masing-masing.

Caranya yakni dengan mengakses kanal Tv Online Tv One di siaran live streaming Tv One untuk siaran langsung ILC Tv One edisi ILC terbaru Selasa 8 Desember 2020 tersebut.

Berikut beberapa alternatif link live streaming Tv One di Tv Online Tv One yang Anda coba akses.