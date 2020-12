Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena menyerahkan bantuan tambahan makanan secara simbolis kepada Kadis Kesehatan Sumba Timur, dr. Chrisnawan Try Haryantana, Minggu (6/12/2020).

Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Dapat Tambahan Makanan



POS-KUPANG.COM|WAINGAPU - Tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang bukan ASN maupun ASN di Kabupaten Sumba Timur mendapat bantuan makanan tambahan dan pemerintah pusat. Bantuan yang diberikan merupakan kepedulian terhadap tenaga kesehatan dan non kesehatan di tengah suasana Pandemi Covid-19.

Penyerahan bantuan ini dilakukan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena di Aula Kantor Dinas Kesehatan Sumba Timur, Minggu (6/12/2020).

Bantuan ini terselenggara atas kerjasama Komisi IX DPR RI dengan Kementrian Kesehatan RI dan BPBD Provinsi NTT.

Menurut Melki, program tersebut dilakukan serempak di seluruh Indonesia yang merupakan hasil kerja sama antara Komisi IX DPR RI dengan Kementrian Kesehatan RI.

“Bantuan ini serempak di seluruh Indonesia sebagai wujud memberikan dukungan dan bantuan kepada tenaga kesehatan baik yang ASN maupun non ASN. Mereka itu telahbmembantu penanganan kesehatan di NTT maupun juga yang khusus menangani pandemi Covid-19,” kata Melki.

Dijelaskan, rencana pembagian bantuan bahan makanan tambahan itu sudah dijadwalkan lama, namun baru bisa terealisir saat ini.

"Kegiatan ini murni urusan kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agenda politik. Bahkan, bukan saja dilakukan di Sumba Timur tetapi di seluruh NTT dan Indonesia," katanya.

Bantuan tambahan makanan itu, lanjut Melki, juga bertujuan , agar para tenaga kesehatan itu terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat baik dalam kaitan dengan Covid-19 maupun dalam pelayanan kesehatan lainnya.

Staf Direktorat Gizi Masyarakat pada Kementrian Kesehatan RI, Evarini Ruslina yang turut hadir saat itu mengatakan, program itu merupakan kerja sama Komisi IX dengan Kementrian Kesehatan RI dan BNPB.

“Ini berlaku di seluruh Indonesia dan hari ini di Sumba Timur. Bantuan bahan makanan yang diberikan ini merupakan 30 persen kebutuhan kalori sehari-hari bagi tenaga Kesehatan,” kata Evarina.

Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, dr. Chrisnawan Try Haryantana mengatakan kagum dengan perhatian yang diberikan oleh Kementrian Kesehatan dan Komisi IX DPR RI serta semua pihak yang terlibat dalam menunjang kebutuhan gizi bagi tenaga Kesehatan.

"Kita melihat dan mendengar angka kasus baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten, trendnya terus meningkat sehingga langkah-langkah pencegahan masih terus dilakukan. Namun, secara pribadi dan mandiri kita harus memperkuat daya tahan tubuh kita," kata Chrisnawan.

Dikatakan, tenaga kesehatan juga harus menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, bahkan harus mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang disertai olahraga yang cukup dan juga membutuhkan suplemen.

“Jangan disangkut pautkan dengan politik. Niat baik dari Pak Melki Laka Lena dan pihak Kementrian Kesehatan memberikan perhatian kepada teman-teman tenaga kesehatan di lapangan supaya mempunyai daya imunitas yang tinggi dan kesehatan yang maksimal sehingga bisa mengahadpi pandemi Covid-19," katanya.

Turut hadir saat itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumba Timur, Ayub Paranda, Direktur RSUD Umbu Rara Meha, dr. Leli Harakai, M.Kes serta sejumlah Kepala Puskesmas di Sumba Timur.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)