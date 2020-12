Soal dan Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 SMP/MTs Semester 1 2020, Kisi-kisi Pilihan dan Essay

POS-KUPANG.COM - Inilah Kunci jawaban Soal UAS/PAS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1 2020, Kisi-kisi Pilihan dan Essay

Soal latihan soal Ujian Akhir Semester (UAS) dan Penilaian Akhir Semester (PAS) mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9 SMP semester ganjil.

Soal Bahasa Inggris Kelas 9 SMP Semester Ganjil

PILIHAN GANDA

A. Answer the question by choosing A, B, C or D!

1. Neni : Would you like to accompany me to the shop?

Rina : ... I want to buy some snack too.

Neni : OK, then. Let’s go!

A. I’m not B. Sorry C. Certainly D. I have doubt

2. Anang : Did you do the test very well, Andi?