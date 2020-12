Rahasia Bikin Movie-Like Video dengan Fitur Andalan Galaxy Note20 Ultra

Memasuki tahap akhir kompetisi, 10 finalis Galaxy Movie Studio 2020 siapkan karya terbaiknya untuk dijurikan oleh Nia Dinata, Yandy Laurens, dan Dian Sastro

JAKARTA - Samsung Galaxy Movie Studio (GMS) 2020 akan memasuki tahap akhir dari seluruh rangkaian workshop dan pembekalan ilmu sampai dengan kompetisi, setelah melewati hampir dua bulan terakhir. Bekerjasama dengan Cerita Sinema Workshop Festival Film Indonesia (FFI), Samsung Galaxy Movie Studio 2020 menghadirkan para mentor yaitu Gina S.Noer, Sheila Timothy, Yandy Laurens, dan Ernest Prakasa guna berbagi secara langsung berbagai tahapan proses pembuatan film.

Samsung sangat mengapresiasi antusiasme dari puluhan sineas muda yang turut mendaftarkan karyanya dan berharap para finalis terpilih pun dapat terus semangat menyiapkan karya terbaiknya. Saat ini, para finalis berada di tahap pembuatan movie-like video hingga batas pengumpulan karya berakhir di tanggal 29 November 2020. Samsung bersama tim juri, yakni Nia Dinata, Yandy Laurens, dan juga Dian Sastro akan memilih tiga pemenang utama dengan kategori Best Picture, Best Cinematography, serta Best Screenplay.

Ketiga pemenang tersebut akan diumumkan pada Samsung Galaxy Movie Studio 2020 Awarding yang diadakan secara virtual pada tanggal 7 Desember 2020. Tidak ketinggalan, satu pemenang kategori People’s Choice yang terpilih berdasarkan voting terbuka secara publik juga turut diumumkan pada hari penganugerahan tersebut.

Selama proses pengembangan ide hingga fase promosi, 10 finalis dibekali Samsung Galaxy Note20 Ultra sebagai perangkat utama dalam membuat video layaknya film profesional. Dengan Galaxy Note20 Ultra, masing-masing finalis dapat memaksimalkan semua fitur unggulan yang tertanam guna menunjang hasil karya movie-like video yang nantinya siap diadu dengan para finalis lainnya.

Inilah empat (4) tahap produksi yang ditunjang fitur Galaxy Note20 Ultra demi mendukung para finalis ketika melakukan keseluruhan proses pembuatan karya mereka dapatkan hasil movie-like video:

1. Kembangkan ide melalui Samsung Notes + S Pen

Penggunaan Samsung Notes mendukung proses pengembangan ide dan pra-produksi yang sangat efisien dengan kemudahan mencatat, mengedit, serta mencoret-coret layaknya di kertas dalam satu perangkat, tanpa ribet. Catatan yang dibuat dengan memanfaatkan S Pen memberikan efisiensi bagi video creator mulai dari menuangkan ide yang bisa datang kapan saja hingga membagikan hasil catatan kepada rekan tim, serta rasa aman untuk penyimpanannya.

2. Samsung DeX untuk optimalkan aktivitas presentasi pra-produksi

Fitur yang memberikan pengguna keleluasaan untuk melakukan multitasking dengan memproyeksikan presentasi dalam pre-production meeting (PPM) untuk diskusi ide kreatif, perencanaan produksi serta pendanaan yang menjadikan proses lebih efisien dan produktif dengan bantuan satu perangkat.