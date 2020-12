KUNCI Jawaban Soal Ulangan PAS/UAS BAHASA INGGRIS Kelas 7 atau Kelas 2 SMP Semester 1 2020

POS KUPANG, COM - Simak pembahasan contoh soal ulangan Bahasa Inggris berikut ini.

Pembahasan soal berikut ini dilengkapi dengan kunci jawaban sehingga adik-adik bisa mengoreksi jawaban sendiri.

Berikut ini jawaban dan soal untuk latihan Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Penilaian Akhir Semester (PAS) Kelas VII SMP.

Dalam artikel ini, tersedia soal UAS semester ganjil atau I mata pelajaran Bahasa Inggris yang dapat digunakan sebagai latihan mengasah kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal.

Selain itu, juga sebagai latihan untuk menghadapi ulangan harian dan belajar siswa.

Ada 15 soal pilihan ganda yang bisa dipelajari.

Berikut soal latihan untuk UAS/PAS Kelas 7 SMP Mata Pelajaran Bahasa Inggris:

SOAL PILIHAN GANDA

1. Arini: What t ime do you get up every day?

Sint a: I usually … at 5 o’clock.