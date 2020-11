POS-KUPANG.COM - 8 Drama Korea Terbaru Ini Siap Temani Harimu di Bulan Desember 2020, Ada Hush Dibintangi Yoona SNSD

Berikut daftar drama korea (drakor) yang akan tayang di Bulan Desember 2020.

Di penghujung tahun 2020 ini, setidaknya ada 8 drama korea terbaru yang siap temani harimu.

Ada beberapa drama yang sangat dinantikan lantaran mengadopsi cerita dari webtoon, salah satunya yakni drama True Beauty.

Untuk lebih detailnya, berikut daftar lengkapnya:

1. Cheat On Me If You Can

Drakor ()

Sinopsis:

Kang Yeo Joo (Jo Yeo Jung) adalah penulis novel terlaris yang bersikap dingin. Dia hanya menulis cerita-cerita kriminal, berurusan dengan kasus pembunuhan yang sangat kejam.

Dia terus memikirkan tentang bagaimana caranya membunuh orang untuk novelnya. Kang Yeo Joo menikah dengan Han Woo Sung (Go Joon).

Dia adalah seorang pengacara, yang mengkhususkan diri pada kasus perceraian. Dia menulis memo kepada istrinya yang menyatakan “Jika saya selingkuh, saya mati.”