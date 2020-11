Chord Gitar Lagu 'Life Goes On' - BTS Lengkap dengan Lyric dan Videonya

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar Lagu 'Life Goes On' - BTS Lengkap dengan Lyric dan Videonya

Lagu Life Goes On merupakan lagu pembuka album BTS yang bertajuk BE.

Life Goes On dirilis pertama kali pada 20 November 2020, lalu.

Baca juga: Wings Group Buka Lowongan Kerja Besar-besaran untuk Lulusan SMA/SMK, D3 & S1, Simak Cara Daftarnya

Baca juga: KABAR DUKA - Legenda Sepak bola Diego Maradona Meninggal Dunia, Ini Profil, Foto, Penyebab Kematian

Baca juga: Ikut Lomba Vlog Tingkat Nasional, Karya SMA Recis Bajawa Dipakai KPK RI,Yuk Simak Prestasinya!

Hingga Senin (23/11/2020), video klip boy band Korea Selatan BTS berjudul Life Goes On masih menempati posisi trending 1 di YouTube.

Sejak dirilis hingga saat ini (23/11/2020) video klip lagu Life Goes On telah ditonton sebanyak 120,4 juta kali oleh penonton di YouTube.

Chord Gitar Lagu 'Life Goes On' - BTS:

[Intro]

G C Cm

[Verse 1]

G

Eoneu nal sesangi meomchwosseo

G

Amureon yegodo hana eopsi

C

Bomeun gidarimeul mollaseo

Cm

Nunchi eopsi wabeoryeosseo

G

Baljagugi jiwojin geori

G

Yeogi neomeojyeoinneun na

C

Honja gane sigani

Cm

Mianhae maldo eopsi

[Verse 2]

G

Oneuldo biga naeril geot gata

G

Heumppeok jeojeobeoryeonne

Ajikdo meomchujil ana

C

Jeo meokgureumboda ppalli dallyeoga

Cm

Geureom doel jul aranneund?