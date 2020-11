Promo JCO Hari Ini hingga 20 Desember 2020 All Beverages Hanya 26K, Promo 52 Ribu Sampai 26 November

Promo JCO Hari Ini hingga 20 Desember 2020, All Beverages Hanya Rp 26 Ribu, PROMO 52 Ribu Sampai 26 November

POS-KUPANG.COM - JCO Indonesia menawarkan berbagai promo potongan harga menarik untuk hari ini hingga 26 November 2020 dan hingga 20 Desember 2020.

Promo JCO itu diunggah di akun Instagram JCO Indonesia @jcoindonesia.

NOW OPEN ! Dapatkan promo menarik all Beverages only 26K khusus untuk outlet :

Pakuwon City Mall



Ayo segera kunjungi outlet terbaru kami dan dapatkan promo nya mulai hari ini hingga tanggal 20 Desember 2020.

#Jcoindonesia

#newstoreopening

Nikmat 4 Hari Promo JCO Di Seluruh JCO Indonesia*.

Senin, 23 November 2020 untuk pemegang kartu debit Mandiri / kredit Mandiri



Selasa - Kamis, 24 - 26 November 2020 untuk umum



Nikmati PROMO 105 Ribu

2 Dzn DONUTS atau 1 Dzn DONUTS+1 JCOFFEE due+1 JCOOL couple



PROMO 52 Ribu