POS-KUPANG.COM--Moms, Terapkan 5 Cara Pintar Atur Uang sebagai Persiapan Bila Terjasi Resesi

Resesi telah menghantui sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Resesi terjadi akibat covid-19 mewabah sejak Maret lalu.

Resesi ini membuat sejumlah pekerja harus kehilangan pekerjaan yang membuat daya beli kita pun menurun.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2020 minus 5,32% diikuti oleh kuartal III-2020 minus 3,49%.

Akibat pertumbuhan ekonomi yang minus sebanyak dua kali berturut-turut, artinya Indonesia resmi mengalami resesi.

Meskipun demikian, kita harus tetap optimis dalam menghadapi resesi.

QM Financial, Your Financial Learning Partner, sejalan dengan semangat Hari Pahlawan, mengajak semua orang menjadi Pahlawan Finansial bagi keluaga dengan memiliki bekal literasi keuangan yang baik dan mampu melihat serta menangkap peluang yang ada agar berdaya secara finansial.

Lead Financial Trainer QM Financial, Ligwina Hananto mengatakan, “Resesi telah memberikan dampak yang luas bagi semua pihak. Fokus kita saat ini adalah bertahan. Namun, tidak hanya itu, kita juga tentunya ingin mereka yang di sekeliling kita menjadi terbantu agar sama-sama bertahan di tengah resesi ini. Di sinilah peran kita sebagai Pahlawan Finansial sangatlah penting.”

Menurut Financial Trainer QM Financial, Emiralda Noviarti ada 5 hal yang perlu dilakukan untuk menjadi Pahlawan Finansial di tengah resesi, yaitu periksa pintu penghasilan, atur ulang budget bulanan, amankan dana darurat, pastikan proteksi, dan periksa investasi. Lima hal itu haruslah dipahami oleh Pahlawan Finansial agar dapat bertahan sebelum bisa menolong orang lain.