Kalimat Perdana Joe Biden Setelah Menang Pemilu AS, Kamala Harris : Kita Berhasil Joe

POS-KUPANG.COM | WASHINGTON DC - Hasil pemilu presiden AS dimenangkan, Joe Biden dan Kamala Harris. Joe Biden pada Sabtu (7/11/2020) mengucapkan kata-kata pertamanya setelah menang pilpres AS (pemilihan presiden Amerika Serikat).

Politisi kawakan dari Partai Demokrat itu menyanjung rakyat "Negeri Paman Sam" yang telah memilihnya di pemilu AS, dan saatnya bersatu.

"Saya merasa terhormat dan tersanjung oleh kepercayaan yang telah diberikan rakyat Amerika kepada saya dan wakil presiden terpilih (Kamala) Harris."

"Dalam menghadapi rintangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sejumlah besar orang Amerika memberikan suara," tulis Biden di Twitter.

Baca juga: Inilah Jejak Karier dan Kehidupan Joe Biden, Pecahkan Rekor Sejarah

"Dengan berakhirnya kampanye, inilah saatnya untuk melupakan kemarahan dan retorika keras kita dan bersatu sebagai sebuah bangsa. Sudah waktunya bagi Amerika untuk bersatu. Dan sembuh

." America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country. The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not. I will keep the faith that you have placed in me

Joe Biden dipastikan melenggang ke Gedung Putih dengan 284 suara elektoral yang diraihnya sejauh ini di pilpres AS (pemilihan presiden Amerika Serikat), mengakhiri kepemimpinan 4 tahun Donald Trump.

Joe Biden diberitakan oleh media-media ternama AS seperti CNN, NBC News, dan CBS News. Biden yang dipilih oleh lebih dari 74 juta rakyat "Negeri Paman Sam", telah berkumpul dengan wapresnya, Kamala Harris, di kota asalnya di Wilmington, Delaware.

Dengan hasil ini Joe Biden menjadi presiden tertua di AS. Eks wapres Barack Obama selama 2 periode itu bakal berusia 78 tahun saat dilantik tahun depan. Kemudian Kamala Harris yang merupakan senator dan mantan jaksa agung California, akan mengukir sejarah sebagai wanita kulit hitam pertama yang duduk di kursi nomor 2 Gedung Putih.

Ucapan Kamala Harris