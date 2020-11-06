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Amalan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Isya Dalam Bahasa Arab dan Artinya Dzikir Sholat Fardhu 5 Waktu
Berikut ini adalah Dzikir dan Doa Setelah Sholat Isya. Bisa juga untuk Dzikir Setelah Sholat Fardhu.
Amalan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Isya Dalam Bahasa Arab dan Artinya, Dzikir Sholat Fardhu 5 Waktu
POS-KUPANG.COM - Berikut ini adalah Dzikir dan Doa Setelah Sholat Isya. Bisa juga untuk Dzikir Setelah Sholat Fardhu 5 waktu
Doa itu juga yang dibaca setelah sholat lima waktu, Subuh, Dzuhur, Ashar, sholat Maghrib.
Amalan doa dan dzikir yang dilantunkan setelah Shalat Wajib itu bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakannya.
Berikut ini doa setelah sholat bacaan latin, Bahasa Arab dan artinya dilengkapi dzikir yang dikutip dari Buku Panduan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Kementrian Agama :
Latin :
"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.
ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".
Artinya :
"Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang.
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Amalan Doa dan Dzikir
Doa
Bacaan Dzikir Usai Sholat
Dzikir Shalat Fardhu
Bacaan Dzikir Setelah Sholat Maghrib
Doa dan Dzikir Sholat Tahajud
Dzikir Arab dan Latin
Bacaan Doa Setelah Sholat Isya
Wirid Setelah Sholat Isya
Wirid dan Doa Setelah Sholat Isya
Niat Tata Cara Sholat Isya
Doa Sholat Isya
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Sholat Isya
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