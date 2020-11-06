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Khasanah Islam

Amalan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Isya Dalam Bahasa Arab dan Artinya Dzikir Sholat Fardhu 5 Waktu

Berikut ini adalah Dzikir dan Doa Setelah Sholat Isya. Bisa juga untuk Dzikir Setelah Sholat Fardhu.

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Tribun Pontianak
Amalan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Isya Dalam Bahasa Arab dan Artinya Dzikir Sholat Fardhu 5 Waktu 

Amalan Doa dan Dzikir Setelah Sholat Isya Dalam Bahasa Arab dan Artinya, Dzikir Sholat Fardhu 5 Waktu

POS-KUPANG.COM - Berikut ini adalah Dzikir dan Doa Setelah Sholat Isya. Bisa juga untuk Dzikir Setelah Sholat Fardhu 5 waktu

Doa itu juga yang dibaca setelah sholat lima waktu, Subuh, Dzuhur, Ashar, sholat Maghrib.

Amalan doa dan dzikir yang dilantunkan setelah Shalat Wajib itu bisa menambah pahala bagi orang yang melaksanakannya.

Berikut ini doa setelah sholat bacaan latin, Bahasa Arab dan artinya dilengkapi dzikir yang dikutip dari Buku Panduan Risalah Tuntunan Shalat Lengkap Kementrian Agama : 

Doa
Doa (cdn)

Latin :

"BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM.

ALHAMDU LILLAAHI RABBIL 'AALAMIIN, HAMDAN YUWAAFII NI'AMAHU WAYUKAAFII MAZIIDAHU. YA RABBANAA LAKAL HAMDU KAMAA YAN BAGHII LIJALAALI WAJHIKAWAAZHIIMI SULTHAANIKA. ALLAHUMMA SHALLI 'AL A A SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA'ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD".

Artinya :

"Dengan nama Allah Pengasih dan Penyayang.

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Editor: Hasyim Ashari
Sumber: Tribun Bogor
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