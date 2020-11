Sanggar Exotic Flobamora Bawakan Tari Kipas Korea Pertama Kali di NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Rangkaian acara Hallyu Com-On 2020 Enjoy The KPOP yang diselenggarakan oleh KPOP Kupang NTT Eternally disponsori oleh Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST) Korea, KOFICE (Korean Foundation for International CultureExchange) dan Korean Cultural Center Indonesia telah mencapai acara puncak pada 30 Oktober 2020 kemarin.

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM pada Selasa (03/11/2020), acara puncak yang ditayangkan di salah satu TV swasta lokal Kupang ini selain menampilkan para juara lomba sing cover dan dance cover K-POP sebagai rangkaian festival, juga menampilkan pertunjukan tari kipas Korea (buchaechum) oleh Sanggar Exotic Flobamora NTT.

Pertunjukan tarian yang berlatar Gedung Sasando Kantor Gubernur NTT ini merupakan pertunjukan tarian kipas tradisional asal Korea Selatan yang pertama kali ditampilkan di NTT oleh putri-putri berbakat NTT.

Sanggar tari yang berdiri sejak 2019 dan berlokasi latihan di Aula Kopdit Solidaritas Kupang ini sekarang beranggotakan 50 Penari dewasa (Kelas VII sampai mahasiswa dan umum) dan 45 Penari cilik (usia PAUD sampai kelas VI) berbakat di NTT dan dilatih oleh Rhomi Ligoresi dan Zherly Salomons.

Sanggar Exotic Flobamora dalam kerja sama dengan KPOP Kupang kali ini pihak sanggar merasa tertantang untuk menampilkan performa terbaik mereka.

"Ini merupakan pertama kalinya kami menarikan tarian Korea. Selama ini kami sudah menarikan tarian-tarian daerah dan beberapa tarian modern juga tari balet sehingga tarian ini menjadi tantangan tersendiri untuk saya selaku pelatih dan juga para penari untuk membawakan sesuatu yang benar-benar baru dalam waktu latihan yang cukup singkat" ujar Rhomi.

Selain untuk menampilkan tarian dari Korea, kesempatan ini juga tentu sekaligus mempromosikan sanggar Exotic Flobamora dilihat oleh Kedutaan Besar Korea untuk Indonesia. Hal ini juga tentu membanggakan bagi pihak sanggar dan para penari.

"Anak-anak dan orang tua mereka juga sangat bangga ketika menonton penampilan tarian ini di televisi. Suatu kebanggaan bagi kami untuk bekerja sama dengan KPOP Kupang mensukseskan Festival Hallyu Com-On 2020 ini" tutup Zherly.(cr4)

