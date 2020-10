ILC Tv One Malam ini, Selasa 27 Oktober 2020 Soal Virus Corona Antara Harapan dan Kecemasan

Sedang Berlangsung Di ILC TV One, Karni Ilyas Kupas Covid-19 Soroti Kecemasan Publik Pada Pemerintah

POS-KUPANG.COM - ILC Tv One adalah satu di antara program acara tv yang dijadwalkan tayang di program acara kanal stasiun televisi swasta nasional Tv One saban Selasa malam tiap pekannya.

Kabar gembira bagi pemirsa tv yang menggemari program acara yang dipandu jurnalis senior Karni Ilyas itu.

Meski dalam beberapa kesempatan 'batal' mengudara, siaran dari program acara tv yang dikenal juga dengan nama Indonesia Lawyers Club itu dipastikan akan kembali hadir di ILC terbaru edisi ILC 27 Oktober 2020, Selasa 27 Oktober 2020 besok.

Kepastian tentang tayangnya siaran ILC terbaru malam ini seperti biasa diumumkan di Twitter Karni Ilyas.

Lantas, apa topik yang diangkat menjadi tema ILC 27 Oktober 2020 tersebut?

Dalam unggahan di Twitter Karni Ilyas, sang Presiden ILC yang populer disapa Datuk ini mengumumkan topik ILC terbaru di sairan ILC Tv One edisi Selasa 27 Oktober 2020 seputar vaksin Corona di Tanah Air.

"Dear Pencinta ILC: Diskusi kita Selasa Pkl 20.00 WIB berjudul, "Menunggu Vaksin Covid-19: Antara Harapan dan Kecemasan" Selamat menyaksikan. #ILCMenungguVaksin,"

Demikian keterangan dalam unggahan di akun Twitter Karni Ilyas Senin 26 Oktober 2020 petang WIB.

Vaksin Covid 19 memang sejauh ini menjadi satu di antara yang menarik perhatian publik Tanah Air saat ini.

Nah, bagi Anda yang penasaran dengan tersebut, tentunya bisa menyaksikan tayangan sairan langsung Tv One ILC Live Tv One edisi ILC terbaru Selasa 27 Oktober 2020 besok.

Ada beberapa alternatif bagi Anda untuk bisa menyaksikan siaran ILC Live Tv One di ILC terbaru edisi ILC 27 Oktober 2020 tersebut.

Termasuk dengan mengakses siaran live streaming Tv One di Tv Online Tv One agar bisa menyaksikan siaran Tv One Live di perangkat gadget atau ponsel pintar masing-masing.