Renungan Harian Katolik, Sabtu 24 Oktober 2020

Bertobat dan Berbuah

Renungan Atas Perikop Injil Lukas 13: 1-9

Oleh: Fr. Giovanni A. L Arum

Calon Imam Keuskupan Agung Kupang

Berdomisili di Centrum Keuskupan Agung Kupang

POS-KUPANG.COM - “At ille respondens, dici illi: Domine dimitte illam et hoc anno, usque dum fodiam circa illam, et mittam stercora: et siquidem fecerit fructum: sin autem, in futurum succides eam; Jawab orang itu: Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia berbuah; jika tidak, tebanglah dia!” (Luk. 13: 8-9).

Ada satu pepatah Latin dari Lucius Seneca (4-5 SM) yang seringkali dikutip untuk mengatakan bahwa sebagai makhluk yang terbatas, manusia pasti pernah jatuh dalam kesalahan. Pepatah itu berbunyi: “errare humanum est; berbuat salah itu manusiawi”. Terkadang, pepatah ini dikutip hanya untuk membiarkan atau malah memaklumi kesalahan orang lain. Atau yang buruk, orang menyembunyikan kesalahannya di balik perumpamaan ini. Tetapi, banyak orang lupa sambungan yang tepat dari pepatah ini, yakni: “perseverare autem diabolicum; yang terus-menerus berbuat salah itu hanyalah perbuatan setan.”

Manusia memang makhluk terbatas. Namun, ia serentak mulia karna merupakan citra Allah (imago Dei) (Bdk. Kej. 1: 27). Sebagai makhluk terbatas, tentu saja melakukan kesalahan itu manusiawi, sebab tidak ada manusia yang sempurna. Namun, hal itu tidak berarti bahwa manusia harus terus-menerus bertahan dalam kesalahannya. Manusia terarah kepada Allah. “Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna.” (Mat. 5:48). Oleh karena itu, manusia butuh pertobatan.

Lukas adalah Injil Pertobatan. Yesus yang digambarkan dalam Injil Lukas adalah pribadi yang senantiasa memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Yesus memperkenalkan figur Allah sebagai Bapa yang murah hati, yang selalu menanti kepulangan anak-anaknya yang tersesat. Gambaran ini bisa kita lihat dalam perikop tentang “anak yang hilang” (Bdk. Luk. 15:11-32).

Bacaan Injil yang kita renungkan hari ini juga mengangkat dua tema yang saling berkaitan, yakni: pertobatan manusia dan kemurahatian Allah. Manusia yang telah dinodai dosa harus membersihkan diri dengan pertobatan yang sungguh. Allah senantiasa menunjukkan kemaharahiman-Nya dengan memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan berbuah dalam hidup.