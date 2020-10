Renungan Harian Katolik, Sabtu 17 Oktober 2020

Menjadi Martir Kristus dalam Kehidupan Sehari-hari

Renungan Atas Perikop Injil Lukas 12: 8-12

Oleh: Fr. Giovanni A. L Arum

(Calon Imam Keuskupan Agung Kupang, Berdomisili di Centrum Keuskupan Agung Kupang)

“Cum autem indecent vos in synagogas, et ad magistratus, et potestates, nolite soliciti esse qualiter, aut quid respondeatis, aut quid dicatis. Spiritus enim sanctus docebit vos in ipsa hora quid oporteat vos dicere; Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis, atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.” (Luk. 12:11-12).

Perikop Injil hari ini secara khusus ditujukan kepada para murid Kristus. Bagian Injil yang kita renungkan hari ini ada dalam kesatuan dengan perikop Injil Luk. 12:1-12 yang berbicara tentang pengajaran khusus bagi murid-murid Kristus. Pengajaran Yesus memang punya daya tarik yang kuat sehingga banyak orang berkerumun hendak mendengar ajaran-Nya (Bdk. Luk. 11:1).

Namun, iman model kerumunan ini belumlah iman yang kuat. Banyak orang yang kagum mendengar ajaran Yesus belum tentu memahami dengan benar pesan Injil yang diwartakan-Nya. Masih banyak orang yang memiliki gambaran yang keliru tentang Yesus sebagai Mesias Politik, yakni mesias yang berjaya sebagai raja dan akan membebaskan mereka dari penjajahan politik. Yesus adalah Mesias Allah. Oleh karena itu, para pengikut Yesus harus bergerak dari model “iman kerumunan” menuju model “iman kemuridan”.

Ajaran khusus bagi para murid Kristus adalah ajaran tentang kesetian (loyalitas) iman. Kerumunan orang yang dengan mudah berbondong-bondong mengikuti Yesus, belum tentu memiliki kualitas kesetiaan iman seorang murid yang sejati. Mereka ibarat tanah berbatu, di mana benih Sabda Yesus yang jatuh dapat segera bertumbuh, namun tidak dapat bertahan lama karena tidak mengakar dalam diri. Iman model ini tidak imun dari pengkhianatan.

Terbukti, banyak orang yang mengikuti Yesus pada saat Yesus mengajar dan melakukan banyak mukjizat, malah tega meninggalkan Dia pada jalan salib, bahkan mungkin turut berseru: “Salibkan Dia!”

Yesus memberikan nasehat yang tegas kepada para murid tentang “timbal-balik pengakuan” antara murid Kristus dan Anak Manusia (Yesus Kristus) sebagai tanda kesetiaan dalam perjuangan mempertahankan iman sebagai seorang saksi Kristus, martyr Christi.