TERUNGKAP Sosok Cowok Ganteng Berambut Gondrong di Video Klip BLACKPINK, Ternyata Anak Chaebol 

POS-KUPANG.COM - Setelah pemutaran perdana video musik Blackpink / BLACKPINK Lovesick Girls, tak sedikit mata melirik pada model pria dalam video itu!

Cowok gondrong yang berpelukan dengan Lisa dalam video klip BLACKPINK Lovesick Girls, Blackpink tampaknya membuat banyak orang terheran-heran.

Siapa sih cowok yang menghancurkan hati Rose dan Jennie dalam video BLACKPINK Lovesick Girls tersebut?

Well, ialah LØREN ( Loren) yang juga seorang musisi di bawah The Black Label.

Dilansir dari Koreaboo, ini bukan kali pertama Blink (penggemar Blackpink) bertemu dengan Loren.

LØREN atau Loren pernah memposting sesi nge-jam paling lucu dengan Rosé.

Dengan Loren bermain gitar, Rose di vokal dan keyboard, itu adalah adegan akrab yang diperankan kembali di BLACKPINK Lovesick Girls.

Koreaboo- LØREN dan Rose BLACKPINK

LØREN termasuk dalam daftar musisi The Black Label, termasuk Vince dan Danny Chung.

Meski videonya telah dihapus, kamu bisa menonton aksi keduanya di bawah ini!

Mereka dikenal karena berpartisipasi dalam produksi dan penulisan lagu untuk sebagian besar lagu Blackpink dan Somi.

Highlight rambut pirang LØREN yang khas dan tahi lalat di bawah matanya membuat Loren disayangi oleh para penggemar, yang memuji penampilannya.

Dia juga tampaknya dekat dengan gadis-gadis Blackpink, saat dia mengunjungi mereka di lokasi syuting 'Ice Cream'.

Koreaboo - Lisa dan LØREN

Tidak hanya dia dikreditkan di bawah penulisan lirik untuk BLACKPINK Lovesick Girls, LØREN juga seorang gitaris dan drummer berbakat.

Dia telah bermain drum sejak kira-kira sepuluh tahun yang lalu.

LØREN tampaknya fasih berbahasa Inggris juga, mengingat kefasihan dalam postingan Instagram-nya.

Dia dikabarkan adalah anak Chaebol dari Lee Hae Jin, pendiri NAVER.

Informasi ini tidak pernah dikonfirmasi secara resmi.

Sayangnya, tidak banyak lagi yang diketahui tentang kehidupan pribadinya.

Dokumenter Perjalan Karir BLACKPINK Bakal Tayang di Netflix

Tayangan dokumenter girl group Blackpink akan ditayangkan di Netflix, catat tanggalnya.

Hal tersebut dibagikan melalui akun Twitter @netflix.

Pihaknya secara langsung membagikan pengumuman soal dokumenter Blackpink tersebut.

Dokumenter artis YG Entertainment tersebut dijadwalkan bakal tayang mulai 14 Otober 2020.

Dokumenter tersebut diberi judul "BLACKPINK: Light Up the Sky".

BLACKPINK Ice Cream (youtube/BLACKPINK)

Selain menayangkan dokumenter, Blackpink juga akan menjadi ikon profil Netflix.

"BLACKPINK: Light Up the Sky-an all access documentary about one of the world's most popular groups premieres in your area on October 14! Oh and that’s not all, on October 14, these music icons will also become Netflix profile icons," tulis akun Twitter Netflix, Rabu (9/9/2020).

Dokumenter ini akan memperlihatkan perjalanan karier BLACKPINK sejak masa trainee hingga saat ini, sebagaimana dikutip dari Newsen.

Termasuk cerita kehidupan Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa di asrama dan cerita di belakang panggung.

Lirik Lagu BLACKPINK - Hope Not Beserta Terjemahan Indonesia dari Mini Album KILL THIS LOVE (Twitter)

Mereka tak sabar membagikan ceritanya kepada Blink (sebutan fans BLACKPINK).

"Kami sangat menantikan untuk berbagi cerita kami dengan Blink (sebutan fans Blackpink) di seluruh dunia melalui film dokumenter Netflix," tutur BLACKPINK dikutip dari Newsen.

Jennie cs juga berharap dokumenter ini bisa menghibur pemirsanya.

"Kami harap karya ini akan memberikan kegembiraan bagi pemirsa," imbuh BLACKPINK.

Sebelumnya, pada Februari sudah beredar rumor bahwa Blackpink akan membuat dokumenter di Netflix.

Kabar tersebut beredar karena ada seorang fans yang mencari di Netflix dengan kata kunci Blackpink

Dari pencarian tersebut, terdapat judul "Untitled Blackpink Feature Documentary".

Namun, kala itu YG Entertainment maupun Netflix belum mengonfirmasi perihal serial dokumenter Blackpink tersebut.

BLACKPINK cetak rekor baru

Beberapa waktu lalu BLACKPINK kembali membuat rekor baru lewat video musik lagu Kill This Love.

Tepat hari ini, Rabu, 2 September 2020 pukul 03.08 KST sore, video musik girl group ini melampaui 1 milir penonton di YouTube.

Waktu yang dikukuhkan sekira 1 tahun, 4 bulan, 28 hari, dan 15 jam.

Video musik "Kill This Love" ini dirilis pada 5 April 2019 lalu 00.00 KST atau 4 April 2019 pukul 22.00 WIB.

Jumlah viewer video musik Kill This Love milik BLACKPINK (Soompi)

Ini merupakan video musik kedua Jennie cs yang mampu mencatat rekor tersebut.

Sebelumnya, pada 11 November 2019, lagu "Ddu Du Ddu Du" mencatat rekor tersebut pada 11 November 2019.

Selain itu, video musik Korea lain yang telah mencapai prestasi ini adalah "DNA" milik BTS serta "Gangnam Stule" dan "Gentelman" dari PSY.

BLACKPINK merilis lagu kolaborasinya dengan Selena Gomez

Single "Ice Cream" ini diluncurkan pada 28 Agustus 2020.

BLACKPINK (Soompi)

Sebagai informasi, BLACKPINK akan merilis full album perdana mereka bertajuk The Album pada 2 Oktober 2020 mendatang.

Setelah "Ice Cream" dirilis, BLACKPINK puji kerendahan hati Selena Gomez selama produksi lagu baru mereka.

Girl group ashuan YG Entertainment ini telah merilis lagu duet bersama Selena Gomez, hari ini Jumat (28/8/2020).

Grup empat orang tersbeut membagikan pengalamannya selama produksi lagu tersebut.

Lisa cs menyebut lagu ini begit spesial karena mereka bisa berkolaborasi dengan Selena Gomez.

"Hal yang paling membuat kami bersemangat adalah kenyataan bahwa kami dapat menyapa penggemar kami lagi dengan lagu yang menarik dan ceria," tutur BLACKPINK, dikutip dari Soompi.

Jennie dkk juga terkesan dengan penyanyi solo ini selama tahap perampungan "Ice Cream".

"Kami semua adalah penggemar Selena Gomez. Meskipun kami tidak bisa bertemu langsung untuk mengerjakan lagu, kami terpesona olehnya lagi saat berkomunikasi beberapa kali (selama proses produksi)," ujar BLACKPINK.

MV Ice Cream - BLACKPINK feat. Selena Gomez (YouTube BLACKPINK)

BLACKPINK juga memuji kerendahan hati Selena Gomez.

"Melihat betapa rendah hatinya dia dan betapa bebasnya dia mengungkapkan pendapatnya membuat kami berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat keren," puji Blackpink.

"Ice Cream" dirilis pukul 13.00 KST atau 11.00 WIB tadi.

Liriknya kebanyakan menggunakan bahasa Inggris.

Namun tidak lupa juga menyematkan bahasa Korea.

Syuting video musik lagu kolaborasi ini juga dilakukan secara terpisah karena situasi pandemi.

Sumber: Grid.ID