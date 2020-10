INFO Gembira! SIMAK Daftar 7 Golongan Pelanggan PLN Nikmati Penurunan Tarif Listrik Oktober 2020

POS KUPANG.COM-- Kabar gembira, tarif listrik pelanggan PLN resmi turun mulai hari ini, Kamis (1/10/2020).

Penurunan tarif listrik ini berlaku dari Oktober hingga Desember 2020.

Jumlah tarif listrik yang turun adalah Rp 22,5 per kWh, menjadi Rp 1.444,7 per kWh, dari sebelumnya Rp 1.467 per kWh.

Penurunan tarif langsung dapat dinikmati oleh pelanggan, tanpa perlu menggunakan syarat-syarat tertentu.

Dihimpun TribunJabar.id dari Kompas.com, ada tujuh golongan pelanggan PLN yang menikmati penurunan tarif listrik ini.

Berikut adalah daftarnya:

1. R-1 TR 1.300VA

2. R-1 TR 2.200 VA

3. R-2 TR 3.500 VA hingga 5.500 VA

4. R-3 TR 6.600 VA