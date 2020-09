Orde Baru Sudah Berlalu, Jangan Kaitkan Gugatan Anak Soeharto ke Sri Mulyani Dengan Keluarga Cendana

POS-KUPANG.COM, Jakarta - Busyro Muqoddas, Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengungkapkan hal yang mengejutkan.

Ia mengatakan, saat ini era Orde Baru sudah selesai.

Dengan demikian, jangan kait-kaitkan upaya hukum yang ditempuh Bambang Trihatmodjo saat ini dengan keluarga cendana tempo itu.

Busyro Muqoddas mengatakan itu, menanggapi kritikan karena keputusannya menjadi tim pengacara anak mantan Presiden RI Soeharto, Bambang Trihatmodjo dalam menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Busyro mengatakan, menyebut Orde Baru, tidak hanya menyangkut Soeharto dan Keluarga Cendana, tetapi juga sistem pemerintahan yang menyangkut ABRI, Polri, hingga Partai Golkar sebagai pendukung utama serta kalangan konglomerat.

Untuk itu, tidak adil jika keluarga Soeharto terus dikaitkan dengan Keluarga Cendana dan Orde Baru.

"Alangkah tidak adilnya kalau keluarga dari Pak Harto itu ada yang punya persoalan ini kemudian disikapi dengan tidak adil. Supaya adil ya ke pengadilan saja. Dalam etika agama juga ada itu, janganlah kebencianmu kepada satu kaum berakibat kamu benci kepada kaum itu. Orde Baru kan sudah bukan kaum, sudah almarhum," kata Busyro saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2020).

Apalagi, menurutnya, gugatan yang dilayangkan Bambang Trihatmodjo bukanlah kasus korupsi atau pelanggaran HAM.

Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku terikat prinsip dengan prinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent.

Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo (Warta Kota)

Untuk itu, tak adil jika gugatan Bambang ke Sri Mulyani dikaitkan dengan statusnya sebagai putra Soeharto atau bagian dari Keluarga Cendana dan rezim Orde Baru.