POS-KUPANG.COM - Wow! Puncaki Billboard 100, BTS Diprediksi Masuk Nominasi Grammy Awards 2021, ARMY Histeris

Grup K-Pop Bangtan Boys atau BTS dianggap layak masuk nominasi Grammy Awards ke-63.

Beberapa kritikus musik Amerika Serikat memprediksikan BTS akan masuk nominasi Grammy Awards.

Bukan asal duga, prediksi itu dibuat berdasarkan pengamatan performa BTS beberapa tahun terakhir ini.

Diketahui, pelantun 'ON' ini baru saja sukses menduduki peringkat pertama di Billboard 100.

Mengutip Kstarlive, Minggu (6/9/2020), prestasi itu diraih berkat single bahasa Inggris terbaru mereka, 'Dynamite'.

Capaian ini pun membuat BTS menjadi grup K-Pop pertama yang memuncaki Billboard 100.

Kini, BTS diperkirakan akan masuk nominasi Grammy Awards ke-63 oleh Billboard dan Forbes.

Billboard menyebut BTS sebagai satu dari 18 artis yang diprediksi akan dinominasikan di Grammy Awards ke-63.

Mereka menjelaskan bahwa 'On' atau 'Dynamite' dapat membawa BTS masuk dalam nominasi Best Pop Duo/Group atau Album of the Year.

