Syahrini Tak Hanya Pandai Melagu, Tapi Juga Mencipta Lagu, Ini Syair Ciptaannya Cinta Tapi Gengsi

Syahrini Tak Hanya Pandai Menyanyi Tapi Juga Mencipta Lagu, Ini Lirik dan Syair Lagu Cinta Tapi Gengsi

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -Artis penyanyi Syahrini, ternyata memiliki multi talenta.

Selain menghipnotis publik dengan suara emasnya, istri Reino Barack ini juga ternyata mampu mencipta lagu.

Salah satu lagu ciptaannya, adalah Cinta Tapi Gengsi. Lagu ini merupakan singel milik Syahrini yang dirilis pada 2016 dalam album solo ketiganya bertajuk Princess Syahrini.

Lagu ini merupakan ciptaan Syahrini yang diakuinya sebagai curahan isi hatinya.

Lagu "Cinta Tapi Gengsi" kemudian diaransemen oleh Andi Rianto dan dirilis di bawah Pelangi Records.

Simak lirik dan chord lagu "Cinta Tapi Gengsi" dari Syahrini di bawah ini.

[Intro]

F A# Dm C

F A# F A#

F C

Aku kesal Aku galau

A# F A# Am

Aku kacau Aku cemburu

C

karena kamu

F C

Aku cinta tapi gengsi

A# F A# Am

Aku rindu Ingin bertemu

C

Sama kamu