FAN Gelar Pelatihan Tahap Dua Laboran Tim Pool Test Laboratorium Kesehatan Masyarakat

POS-KUPANG.COM | KUPANG--Forum Akademia Nusa Tenggara Timur (FAN) menggelar pelatihan tahap dua tim pool test laboratorium kesehatan masyarakat. Pelatihan tersebut dilaksanakan Selama lima hari.

Tim laboran Laboratorium Kesehatan Masyarakat bekerja di Klinik Pratama hasil kerjasama Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Universitas Nusa Cendana akan melakukan pelatihan lanjutan.

Berdasarkan rilis yang diterima POS-KUPANG.COM, Selasa, 18/08/2020, menginformasikan bahwa, pelatihan yang dimulai pada 18 Agustus 2020, merupakan bagian dari penyiapan tim Pool Test untuk melakukan test massal.

Dalam pelatihan ini, Dr. Fima Inabuy akan didampingi koleganya Dr. Alfredo Kono, pakar biomolekuler, yang baru kembali dari AS dan selesai melakukan karantina mandiri.

“Ya, ini memang saatnya pulang juga, jadi saya kembali dulu untuk membantu,” kata Edo.

Di bawah pimpinan keduanya para laboran dan tim inti biomolekuler memasuki fase baru. Mereka mempunyai kelompok kerja untuk pertama kalinya. Sebanyak 40 orang anggota tim yang mengikuti pelatihan ini merupakan nafas baru untuk penelitian biomolekuler di NTT di masa depan.

“Ya, kami berharap bahwa teman-teman yang saat ini sudah menempuh studi master, dalam interaksi selama 6 bulan ke depan sudah mampu menghasilkan proposal riset doktoral mereka yang lebih terarah, intinya mereka sudah mampu menentukan hendak kemana,” kata Dr. Alfredo Kono.

Keberadaan tim Pool Test dan Laboratorium Biomolekuler Kesehatan Masyarakat hadir sebagai bagian dari mekanisme pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya surveillance ini menjadi penting sebab hingga 17 Agustus 2020, jumlah angka positif di NTT baru mencapai angka 165 orang.



“Jumlah ini tergolong minim di Indonesia, tetapi kita tidak boleh lengah, karena dalam data juga tertera ada 2000-an suspek Covid-19, dan dengan keberadaan laboratorium ini kita bisa melakukan tes swab dengan menggunakan qPCR, harapannya ini semakin meminimalisir transmisi lokal di daerah yang berisiko tinggi,” kata Dr. Fima Inabuy.

Data dari Pemerintah menunjukan bahwa jumlah sample COVID-19 yang diperiksa PCR dari seluruh kabupaten/kota di NTT hingga 17 Agustus 2018 baru diangka 3000-an atau total rata-rata sekitar 0.6 per 1000 penduduk di NTT; padahal standar WHO diharapkan jumlah pemeriksaan 1 per 1000 penduduk per minggu.