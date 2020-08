Sambut HUT RI ke-75, Restoran SAYSEi Labuan Bajo Berikan Diskon 17 Persen Bagi Pelanggan

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO -- Perayaan HUT RI ke-75 yang jatuh pada 17 Agustus setiap tahunnya diperingati berbeda oleh berbagai pihak.

Pun demikian dengan manajemen Restoran SAYSEi Labuan Bajo yang memberikan diskon hingga 17 persen bagi pelanggan yang datang pada tanggal 16-17 Agustus 2020 di restoran tersebut.

"Jadi diskon ini berlaku untuk pembelian di atas Rp 180 ribu," kata pengelola Restoran SAYSEi Labuan Bajo, Soni, saat ditemui, Senin (17/8/2020).

Restoran khas menu olahan daging babi berupa daging babi asap se'i dan aneka menu lainnya ini terletak di Dusun Cowan Ndereng Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar).

Restoran ini setiap hari merupakan pilihan bagi warga Labuan Bajo, wisatawan nusantara dan wisatawan asing.

Soni menjelaskan, diskon yang diberikan merupakan inisiatif dari pemilik Restoran SAYSEi Labuan Bajo, Beni Kabur Harman atau akrab disapa BKH, yang juga politisi Partai Demokrat.

"Ini baru pertama kali kami lakukan. Respon pelanggan sangat positif, mereka awalnya kaget, setelah itu senang sekali karena ada diskon. Awalnya mereka kaget karena tidak tahu," ungkapnya.

Diskon yang diberikan, lanjut Soni, merupakan bentuk apresiasi dan pelayanan kepada para pelanggan.

Sehingga, pihaknya berharap agar Restoran SAYSAi Labuan Bajo semakin dikenal luas dan menjadi alternatif wisata kuliner di daerah pariwasata prioritas tersebut pasca penerapan new normal.

Menurutnya, pasca penerapan new normal jumlah pelanggan berangsur membaik karena Restoran SAYSAi Labuan Bajo mulai ramai dikunjungi.

"Sementara ini menu yang ada masih sei, sup kacang merah serta beberapa menu dari olahan daging babi, ke depan ada tambah variasi atau pilihan menu lainnya seperti sate, karena menu dari olahan daging babi sangat banyak," katanya.

Untuk diketahui, Restoran SAYSEi Labuan Bajo memiliki beberapa menu dan paket menu diantaranya menu Wale, babi rempah, se'i, bakso babi, pangsit rebus.

Tersedia paket Paket se'i (nasi, se'i dan sup), paket komplit (nasi, sei dan sup) dan paket spesial (nasi, sayur, sei, sup, babi rempah dan wale), serta tersedia aneka minuman.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana}