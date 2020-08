Recommended! 10 Drama Korea Terbaru yang Bakal Bikin Baper Abis, Disukai Banyak Orang

POS-KUPANG.COM - Well Recommended, inilah 10 Drama Korea terbaru yang bikin kamu baper abis.

10 drama korea terbaru ini wajib kamu tonton bagi pecinta Drama Korea.

Deretan Drama Korea yang bisa ditonton di tahun 2020.

Ada yang bergenre psikologis, thriller dan komedi. Rating drakor ini juga cukup tinggi yang artinya banyak disukai orang.

Berikut sederet drakor terbaik yang bisa kamu nikmati seperti dikutip Pos-Kupang.com dari Tribunjogja.com:

1. It’s Okay to Not Be Okay (tvN) - 7.6 %



It's Okay to Not Be Okay (tvN)

Drama Its Okay to Not Be Okay merupakan Drama Korea ini dimulai saat Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) yang menemui kakaknya, Moon Sang Tae (Oh Jung Se) di sebuah sekolah.

Sang Tae dianggap telah membuat keributan dan hampir menyebabkan kecelakaan saat siswa melakukan praktik kerja di laboratorium. Akhirnya, Sang Tae dikeluarkan dari sekolahnya.

Sebenarnya, Sang Tae telah berusia 40-an tahun, namun karena ia mengalami sindrom autisme, kini Sang Tae baru mengenyam pendidikan SMK-nya.