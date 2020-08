10 Drama Korea Terbaru, Catat: Tayang 11 Agustus 2020: Love is Annoying, But I Hate Being Lonely

Drama Korea I Can Hear Your Voice

POS KUPANG, COM - Buat kalian pecinta serial drama Korea Selatan, inilah drama yang akan tayang Agustus 2020.

Berbeda dengan bulan sebelumnya, bulan ini pecinta drakor akan dimanjakan oleh 10 drakor.

Dilansir dari berbagai sumber, ini 9 drakor yang tayang Agutsus 2020: Mulai dari

1. Secret Man

Jadwal Tayang: 24 Agustus 2020

Pemeran: Kang Eun Tak, Uhm Hyun Kyung, Lee Chae Young, Lee Shi Kang, dan Eru.

Genre: melodrama

Episode: 100.

2. Do Do Sol Sol La La Sol

Jadwal Tayang: 26 Agustus 2020

Pemeran: Go Ah Ra, Lee Jae Wook, Kim Joo Hun, dan Shin Eun Soo.

Genre: drama musik komedi romantis

3. Zombie Detective

Jadwal Tayang: 31 Agustus 2020

Pemeran: Choi Jin Hyuk, Park Joo Hyun, Kwon Hwa Woon.

Genre: horor, misteri, komedi

Episode: 12

4. SF8

jadwal Tayang: 14 Agutsus 2020

Pemeran: Moon So Ri, Lee Dong Hwi, Lee Yoo Young, Lee David, Kim Bo Ra, Uee, Lee Si Young.

Genre: fiksi ilmiah

Episode: 8

Sinopsis: SF8 menceritakan tentang robot keperawatan yang harus memilih siapa yang harus diselamatkan di antara pasien yang ada.

5. When I Was Most Beautiful

Jadwal tayang: 19 Agustus 2020.

Pemeran: Im Soo Hyang, Ji Soo, Ha Suk Jin, Hwang Seung Eon.

Genre: drama

Episode: 32.

6. Alice

Jadwal tayang: 28 Agustus 2020

Pemeran: Joo Won, Kim Hee Sun, Kwak Shi Yang, dan Lee Da In.

Genre: fantasi, fiksi ilmiah, perjalanan waktu, romantis

Episode: 16

Sinopsis: Saat menyelidiki kasus misterius, seorang detektif menemukan keberadaan penjelajah waktu dari masa depan.

Penjelajah waktu tersebut mengunjungi masa kini lewat hotel bernama Alice.

Detektif tersebut berusaha mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lewat Alice.

Namun akhirnya ia menemukan kekasihnya yang sudah meninggal.

Seorang ahli fisika tampaknya memegang kunci perjalanan waktu.

7. Do You Like Brahms?

Jawal Tayang: 31 Agustus 2020

Pemain: Park Eun Bin, Kim Min Jae, Lee Yoo Jin, Park Ji Hyun.

Genre: drama, musik, romantis.

Episode: 16.

Sinopsis: Siswa musik klasik berbakat mengejar impian di universitas bergengsi.

Dalam perjalanan menggapai mimpi, mereka menemukan cinta sejati.

8. Missing: The Other Side

Jadwal Tayang: Agustus 2020

Pemain: Go Soo, Heo Joon Ho, Ha Joon, Ahn So Hee, Seo Eun Soo.

Genre: fantasi, misteri thriller.

Episode: 16.

9. Forest of Secrets 2

Jadwal tayang: 15 Agustus 2020.

Pemain: Seung Woo, Bae Doo Na, Lee Joon Hyuk, Yoon Se Ah, Jun Hye Jin.

Episode: 16

Genre: drama, hukum, misteri, thriller.

10. Love is Annoying, But I Hate Being Lonely

Jadwal tayang: 11 Agutsus 2020.

Pemain: Ji Hyun Woo, Kim So Eun, Keon Il, Kim San Ho

Genre: drama, romantis. (tribunjateng.com)