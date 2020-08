Drama Korea Its Okay to Not Be Okay Tamat, Download Drakor Kim Soo Hyun Episode 1-6 Sub Indo

Sinopsis Its Okay Not To Be Okay Episode 15 Sub Indo Drama Korea Terbaru Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji

POS-KUPANG.COM - Drama Korea Psycho but Its Okay atau Its Okay to Not Be Okay telah tamat.

Drama Korea Its Okay to Not Be Okay telah menyelesaikan episode terakhirnya pada Minggu (9/8/2020).

Drama Korea Its Okay to Not Be Okay berakhir pada episode 16.

Its Okay to Not Be Okay merupakan proyek drama Korea Kim Soo Hyun setelah menjalani wajib militer.

Drakor ini juga menandai comeback Kim Soo Hyun ke layar kaca, setelah terakhir kali membintangi The Producers pada 2015 lalu.

Kim Soo Hyun sebelumnya sempat menjadi cameo dalam beberapa drama Korea, seperti Hotel Del Luna hingga Crash Landing on You.

Dalam drama Korea Its Okay to Not Be Okay, Kim Soo Hyun akan menjadi pemeran utama pria.

Sinopsis drama Korea Its Okay to Not Be Okay

Drama Korea Its Okay to Not Be Okay ini berkisah tentang seorang perawat bernama Moon Kang Tae.

Moon Kang Tae memiliki pribadi yang sabar dan rajin bekerja.

Ia hidup bersama kakaknya, yang mengidap keterbelakangan mental.