Jadwal Acara TV Senin 10 Agustus 2020: Ada Diary The Onsu di Trans TV dan Dahsyatnya 2020 di RCTI

Hari ini akan hadir Diary The Onsu pukul 18 WIB di Trans TV dan program baru Trans TV, Bucyin Banget yang tayang setiap Senin sampai Jumat pukul 20.30 WIB.

Di RCTI akan hadir kembali program Dahsyatnya 2020, tayang setiap pukul 08.15 WIB.

Selain itu di GTV juga tayang program The Price is Right setiap Senin sampai Jumat pukul 18.00 WIB.