Sinopsis It's Okay Not To Be Okay Episode 15 Sub Indo Drama Korea Terbaru Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji

Sinopsis Its Okay Not To Be Okay Episode 15 Sub Indo Drama Korea Terbaru Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji

POS-KUPANG.COM - Sinopsis Drama Korea Its Okay to Not Be Okay / It's Okay to Not Be Okay (Hangul: 사이코지만 괜찮아; RR: Saikojiman gwaenchana; lit. Psycho But It's Okay) merupakan serial televiai tahun 2020.

Serial Drama Korea Its Okay to Not Be Okay ini dibintangi Kim Soo-hyun, Seo Ye-ji, Oh Jung-se, dan Park Gyu-young.

Serial Drama Korea atau Drakor Its Okay to Not Be Okay ini menceritakan hubungan asmara tidak biasa antara dua orang yang akhirnya menyembuhkan luka emosional dan psikologis satu sama lain.

Ya Drama Korea Its Okay to Not Be Okay ini tayang di tvN setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 21:00 (WSK).

• Deretan Drama Korea yang Paling Banyak Dicari Bulan Juli 2020, ada Backstreet Rookie & Was It Love

Pada sinopsis Its Okay to Not Be Okay Episode 15 kali ini menceritakan perseteruan Moon Gang Tae dengan kupu-kupu pembunuh ibunya semakin sengit. Di kastil, mereka berdua saling melontarkan pandangan mengancam untuk memengaruhi satu sama lain.

Ia terlihat begitu marah ketika Doi Hui Jae atau Park Haeng Ja mengatakan Koo Moon Yeong adalah lukisan karena mewarisi mata, hidung dan bibirnya.

Menurut Gang Tae, Moon Yeong bukanlah lukisan atau benda. Ia merupakan manusia yang memiliki hati dan perasaan.

It’s Okay to Not be Okay (tvN)

Namun, Hui Jae tidak setuju. Ia bersikeras bahwa Moon Yeong mirip dengannya yang seorang psikopat dan tidak membutuhkan bantuan orang lain untuk hidup.

Di situ, Hui Jae juga mencertitakan mengapa dirinya membunuh ibu Moon yang ternyata tak bersalah.

Setelah mendengar cerita itu, Gang Tae hampir kehilangan kendali. Ia mencekik Hui Jae. Bukannya takut, Hui Jae justru menyemangati Gang Tae untuk terus mencekiknya hingga mati.

Akan tetapi, Gang Tae tersadar dan cengkramannya mulai melemah. Ini dimanfaatkan Hui Jae untuk menyuntikkan obat ke badannya.