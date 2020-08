Jadwal Acara TV Minggu 9 Agustus 2020 TVOne, SCTV, Bioskop Trans, Trans7 Siaran Langsung MotoGP 

POS-KUPANG.COM - Berikut daftar Jadwal TV hari ini Minggu 9 Agustus 2020 yang tayang di studio Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans7, Kompas TV, Net TV, Indosiar, Metro TV, MNCTV dan TVRI.

Jadwal acara tv minggu 9 agustus 2020, Acara TVOne hari ini jangan lewatkan Indonesia Lawyer Club (ILC Rerun) pada pukul 7.30 malam WIB.

Selain itu, acara tv sctv hari ini disemarakkan tayangan sinetron Mermaid In Love pada pukul 4:15 sore, dan Samudra Cinta pada pukul 8 malam.

Sedang live streaming atau siaran langsung MotoGP Andalucia akan berlangsung di Trans 7 pada pukul 5 sore nanti.

Untuk Jadwal TV hari ini, acara tv minggu 9 agustus 2020 di Bioskop Trans TV akan dimulai pukul 7 malam Forbidden Kingdom, Man in Black 3, dan Indiana Jones and the Temple of Doomnet.

*) Disclaimer: Jadwal TV hari ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Jadwal TV hari ini Minggu 9 Agustus 2020:

Trans TV acara tv minggu 9 agustus 2020

05:00WIB Islam Itu Indah

06:30WIB Insert Pagi

07:30WIB Good Morning Weekend

08:30WIB Celebrity On Vacation

09:00WIB Ibu Pintar

09:30WIB Film Spesial Weekend:The Last Airbender

11:30WIB Insert

12:30WIB Brownis Jalan-jalan

14:00WIB Raffi, Billy and Friends

15:00WIB Janji Suci Raffi dan Gigi

16:00WIB CNN Indonesia News Update

17:00WIB Bikin Laper Weekend