Deretan Drama Korea yang Paling Banyak Dicari Bulan Juli 2020, ada Backstreet Rookie & Was It Love

5 Drama Korea Drakor Paling Banyak Dicari Juli 2020: It's Okay to Not be Okay hingga Was It Love

POS-KUPANG.COM - Korea Selatan menjadi salah satu negara yang terkenal dengan serial televisinya atau K-Drama.

Biasanya K-Drama dikenal dengan sebutan Drama Korea atau disingkat Drakor.

Tak jarang, drakor menjadi pilihan ketika ingin menghabiskan waktu.

Drakor tidak hanya diminati oleh warga Korea saja melainkan seluruh dunia.

Dilansir Tribunjateng.com dari berbagai sumber, berikut drakor yang paling banyak dicari Juli 2020:

1. It's Okay to Not be Okay

Ini merupakan Drakor terbaru Kim Soo Hyun.

It's Okay to Not Be Okay tayang mulai 20 Juni 2020.