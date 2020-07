Bau Busuk dari Got di Kelurahan Kelimutu

Kondisi saluran got di RT 08 Kelurahan Kelimutu Kabupaten Ende, Senin (20/7/2020).

POS-KUPANG.COM - Selamat siang Pos Kupang. Saya warga Kelurahan Kelimutu Kabupaten Ende. Saya mau menyampaikan keluhan tentang sampah berbau busuk di saluran got yang melalui RT 07, 08, 09 dan 10. Masalah sampah di saluran got ini sudah bertahan-tahun namun tidak pernah ditangani secara serius.

Walaupun sudah bertahun-tahun tetapi persoalan sampah tersebut belum mendapat respin dari pihak terkait yakni Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disprindag) Kabupaten Ende dan Dinas Lingkungan Hidup.

Kami warga terus terang saja sangat terganggu dengan sampah dan bau busuk tersebut. Setiap hari selalu saja ada sampah dan bau busuk. Sampah plastik, sisa makanan bahkan ada potongan-potongan daging dan ikan.

Ini jadi sumber lalat, nyamuk dan tikus. Siapa saja yang pernah jalan dekat saluran got itu pasti akan selalu ketemu tikus-tikus besar.

Belum lagi rumah-rumah warga berdekatan dengan saluran got tersebut selalu mencium aroma tidak sedap. Apalagi banyak anak-anak yang sering bermain dekat saluran got itu. Selain bisa menjadi sumber penyakit, got itu bisa picu kecelakaan karena cukup dalam dan licin.

Sampah-sampah, potongan daging, ikan yang bau busuk itu sumbernya dari Pasar Potulando. Saya tidak mau bilang kalau itu dibuang oleh pedagang tapi faktanya sampah itu berasal dari sana.

Kalau kita ke pasar kita bisa lihat sendiri banyak sampah di saluran got yang kemudian terbawa arus air di saluran got dan sampai ke RT kami.

Kami sudah berupaya untuk membersihkan tetapi tidak lama setelah itu pasti langsung muncul lagi sampah baru.

Pernah sampah menumpuk dan mengeluarkan ulat bulu dan aroma yang sangat menyengat. Kami harap Dinas terkait serius tangani masalah sampah ini.

Terima kasih

Warga Kelurahan Kelimutu