Pesan Ustadz Adi Hidayat Bagi yang Hendak Sembelih Hewan Kurban di Idul Adha, Jangan Lakukan Ini

POS-KUPANG.COM - Segala amal saleh yang Anda lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijah, Anda akan dicintai Allah SWT.

Ya Ustadz Adi Hidayat mengingatkan untuk memperbanyak ibadah dengan membuat program utama amalan agar menjadi shaleh dan dicintai Allah SWT sehingga lebih tertata dan terukur jadi mudah dieksekusi dalam agenda harian dalam melaksanakannya.

"Alangkah baiknya kita sudah punya jadwal di hari pertama 1 Dzulhijjah untuk mengerjakan amalan-amalan. Dimulai secara perlahan seperti dimulai menu shalat dulu pada malam hari porsi shalatnya ada apa saja," ujar UAH dalam akun Youtube Ustadz Adi Hidayat Official yang dikutip Wartakotalive.com, Rabu (22/72020).

Mengawali hari maka bisa shalat Dhuha, Syuruk, dilanjutkan dengan qabliah dan badiah zuhur, shalat mutlak 4 rakaat sebelum Ashar, bada magrib 2 rakaat, qobliah Isya 2 rakaat, badiah Isya 2 rakaat.

Serta jika Allah berkenan dan kita diberi kesempatan untuk hidup maka malamnya melaksanakan shalat Tahajud .

Semua rencana tersebut bisa dituliskan di kertas atau di ponsel dan jadikan sebagai wallpaper agar ketika membuka hape langsung teringat dengan program shalatnya.

"Itu hal standar yang bisa kita lakukan. Setelah tentukan target membaca Alquran mau berapa ayat hari ini, sedekahnya, dan puasa yang bisa diperbanyak," tutur UAH.

Ustadz Adi Hidayat (Youtube via Bangka Pos)

Pada kesempatan ini Ustadz Adi Hidayat membahas soal adab berkurban, salah satunya larangan memoton kuku dan rambut sebelum hewan kurbanya dipotong.

Ada pertanyaan benarkah ada larangan potong kuku dan cukur rambut sebelum berkurban?

Hal ini merujuk pada Nabi Muhammad SAW, bisa dilihat di hadist Shahih Muslim no 1977, sahabat nabi bernama Said Ibnnu Al Mussayah Ummu Salamah RA yang bersumber dari Rasulullah SAW.