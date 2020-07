Dua Calon Independen Raih Tiket Pilkada, Wilfridus: Terima Kasih Leluhur

POS-KUPANG.COM - KUPANG - Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan /independen meraih tiket untuk berkompetisi dalam Pilkada. Takem Radja Pono-Herman Hegi Radja Haba akan berlaga di Pilkada Sabu Raijua, sedangkan Wilfridus Muga-Herman Say bertarung di Pilkada Ngada.

Sementara tiga pasangan calon lainnya, yakni Dorothea Dhone-Arnoldus Keli Nani (Ngada), Agustinus Talan-Yosef Akoit (Timor Tengah Utara) dan Vinsen Loe-Arnaldo Da Silva Tavares (Belu) masih kekurangan dukungan. Ketiganya harus menyerahkan syarat dukungan tumbahan dua kali lipat dari jumlah kekurangan, pada masa perbaikan.

Kepastian ini diperoleh setelah KPU Sabu Raijua, KPU Ngada, KPU TTU dan KPU Belu selesai menggelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Bakal Calon Perseorangan, Senin dan Selasa (20-21/7).

• Jadi Rektor Unimor Periode 2020-2024, Nadiem Lantik Stefanus Sio Secara Virtual

Juru Bicara KPU Sabu Raijua Daud Pau menjelaskan, rapat pleno digelar di Aula KPU Sabu Raijua, Senin (20/7). Turut hadir Komisioner KPU Provinsi NTT, Jefry Galla. "Pleno berjalan dengan baik, mulai dari pembacaan hasil oleh masing-masing PPK, dimulai dari PPK Sabu Timur hingga PPK Raijua," jelas Daud ketika dikonfirmasi via telepon, Selasa sore.

Adapun hasil rapat pleno yang telah disahkan KPU Sabu Raijua, adalah pasangan Takem Radja Pono-Herman Hegi Radja. Sebanyak 5.826 dukungan Paket TRP HEGI dinyatakan memenuhi syarat. Dengan demikian, jumlah tersebut melebih syarat dukungan calon perseorangan, yaitu 5.382 dukungan.

• Amanda Manopo: Bukan Settingan

Paket TRP-HEGI telah mengantongi tiket untuk mendaftar sebagai peserta Pilkada Sabu Raijua. Pendaftaran dibuka selama 4-6 September.

Bakal Calon Wakil Bupati Sabu Raijua, Herman Hegi Radja Haba membenarkan bahwa Paket TRP-HEGI dinyatakan lolos verifikasi faktual. "Benar, sesuai hasil pleno KPU Sabu Raijua maka Paket TRP-HEGI dinyatakan lolos verifikasi faktual," ujar Hegi ketika dikonfirmasi via telepon, Selasa malam

Dukungan terhadap TRP-HEGI tersebar di Kecamatan Sabu Barat sebanyak 3.267 KTP, Sabu Tengah 152 KTP, Sabu Timur 257 KTP, Sabu Liae 863 KTP, Hawu Mehara 1.009 KTP dan Kecamatan Raijua 278 KTP. Total 5.826 dukungan.

Terpisah, Ketua KPU Ngada Stanislaus Neke menyampaikan bahwa proses verifikasi faktual dilaksanakan selama 29 Juni-12 Juli. Petugas petugas mendatangi tempat tinggal pendukung paslon.

Ketika para pendukungan tidak berada di tempat, maka petugas langsung berkoordinasi tim penghubung untuk melanjutkan verifikasi faktual. Selain itu, petugas membuat surat kepada tim pendukung by name by address untuk dilakukan verifikasi. Petugas juga berkoordinasi dengan tim penghubung untuk mengumpulkan pendukung pada titik tertentu.