Aneka Olahan Ikan dan Kelor dari UKM Mawar, Segar Sampai ke Tangan Konsumen

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Seorang ibu rumah tangga di Kelurahan Lasiana Wilhelmina Manafe (50), terampil mengolah ikan menjadi beberapa jenis makanan. Ditangannya, ikan sebagai sumber protein bahkan dimanfaatkan hingga ke tulang ikan. Dendeng, abon, dan stik tulang ikannya dibuat ketika ada pesanan.

"Ya biar masih segar ketika sampai di tangan konsumen," katanya kepada wartawan POS-KUPANG.COM, Selasa (20/7/2020) sore.

Perempuan yang tergabung dalam UKM Mawar ini memulai usaha mengolah produk perikanan sejak tahun 2009. Kemudian, ia bekerja sama dengan Dinas Perikanan pada tahun 2013 dimana dinas membantu alat pengolahan ikan. Awal mulanya, ia hanya mengolah ikan menjadi dendeng dan abon. Selanjutnya, pada tahun 2015 ia meminjam modal usaha sebesar Rp2.000.000 dari Bank NTT untuk mengembangkan usahanya. Pinjaman modal berlanjut ke Rp10.000.000 dan Rp20.000.000. Ia pun kini mengembangkan jenis olahannya dengan mengolah tulang ikan belang kuning menjadi stik. Produk perikanannya telah lulus uji di laboratorium dan mendapat label halal.

Tak hanya produk perikanan, kini ia terus melakukan inovasi dengan mengolah produk pertanian. Kelor atau marungga pun ia olah menjadi teh dan stik. Ada pula ekstrak jahe. Selain menjual di kios depan rumahnya, ia menitip produk olahannya di Dekranasda NTT.

Harga produk olahannya bervariasi. Dendeng ikan 250 gram dapat dibeli dengan Rp50.000. Dendeng tersedia dalam berbagai ukuran, yakni 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Satu kilogram dendeng dibanderol dengan harga Rp200.000. Abon ikan juga tersedia dalam berbagai ukuran, yakni 100 gram, 200 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Harga satu kilogram abon ikan Rp200.000. Stik tulang ikan dibanderol dengan harga Rp20.000 per 200 gram dan Rp60.000 per 1 kilogram. "Jadi, tergantung permintaan konsumen mau yang mana. Dipesan dulu baru saya buat," jelasnya ramah.

Untuk stik kelor, ia menjual dengan harga Rp60.000 per 250 gram. Sedangkan teh kelor dijual dengan Rp25.000 per bungkus, dimana terdapat 25 sachet per bungkusnya.

"Kalau perikanan, lebih banyak pesanan stik tulang ikan. Pernah dipesan 500 bungkus. Saya buat dalam empat hari. Tapi, produk pertanian juga banyak dipesan," tambahnya.

"Memang pandemi ini buat permintaan menurun. Namun, sejauh ini pendapatan bisa mencukupi kebutuhan," terangnya sambil tersenyum.

Kini, pesanannya banyak dipesan sebagai oleh-oleh dalam kegiatan-kegiatan kantor. Konsumen juga langsung memesan melalui nomor telpon yang telah diberikan olehnya. UKM Mawar beralamat di Jalan Kincir RT 008 RW 003 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima. "Yang saya jaga adalah kepercayaan dari konsumen. Caranya dengan mempertahankan kualitas produk saya," tandasnya.

Produk olahan perikanan dan pertanian milik Wilhelmina memiliki masa kedaluwarsa, yakni bertahan selama enam bulan lebih. Sedangkan produk pertanian berupa olahan kelor bertahan tiga bulan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka)